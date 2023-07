Els veïns de l'Ametlla de Merola estan molestos amb la tala d'arbres que s'està fent al bosquet que hi ha a tocar de la carretera d'accés a la colònia. Consideren "indiscriminada" i "desmesurada" l'actuació de prevenció d'incendis forestals.

Els veïns deixen clar que no estan en contra de la mesura de protecció d'incendis però es queixen de com s'ha fet i que no se'ls hagi informat: "No vam rebre cap tipus d’informació de la tala i d’un dia per l’altre vam veure que començaven a tallar arbres de forma indiscriminada, i sense tenir en compte l’estat dels arbres ni valorar si l’espècie arbòria està considerada de baixa inflamabilitat", asseguren Cèsar Ornat, Maria Polo i Pelayo Martínez.

Des del seu punt de vista, s'ha fet sense cap criteri: "Talen arbres que estan a més de 100 metres de les primeres cases. A més de 25 metres de l'habitatge més proper pensem que no era necessari, i si ho era que ens ho expliquin". Reclamen a l'Ajuntament de Puig-reig ser informats de les actuacions que afecten al veïnat. Així ho exposen en una instància que han entrat al consistori, i on també reclamen mesures de seguretat: "Ni les obres estan senyalitzades ni s'ha pres cap mesura malgrat la zona on es fan les podes és molt transitada per les persones que vivim a l'Ametlla". La zona afectada limita amb la carretera i amb el camí d'accés a peu.

Dins d'aquest bosquet on s'estan fent els treballs de tala hi ha una colònia de gats que, segons els responsable, Maria Polo i Pelayo Martínez, "no s'ha tingut en compte i no s'ha protegit tot i estar dins de la zona afectada". A més, la tala d'arbres i el fet que durant uns dies s'hagin deixat a terra sense retirar-los els dificultava el pas per accedir a la colònia de gats.

Pèrdua d'arbres amb valor educatiu i sentimental

La tala d'arbres se centra al bosquet però també se n'han tallat a l'altra banda de la carretera, a l'espai més proper a les pistes esportives i a l'aparcament. En aquesta zona, fa anys que els infants de l'Ametlla de Merola hi planten espècies cada Festa de l'Arbre, i això ha comportat una pèrdua d'arbres "amb valor educatiu i sentimental", asseguren dolguts els veïns: "Si s'hagués fet una selecció acurada dels arbres a talar amb la participació dels veïns, aquests arbres no s'haurien tirat a terra. Van ser plantats i cuidats per canalla i joves de l’Ametlla i ara sense cap explicació els veiem morts a terra».

El veïnat lamenta el "dany psicològic" de la tala d'arbres i planteja "un projecte de reparació" amb la plantació de nou arbrat en altres punts de la colònia: "Els arbres que han talat ja els hem perdut, però es podrien fer replantacions", remarca Cèsar Ornat.

Els veïns de l'Ametlla de Merola han fet arribar la queixa tant a l'Ajuntament de Puig-reig com a la Diputació de Barcelona, que va fer el projecte i el subvenciona. L'execució la va encarregat el consistori. Fonts de la Diputació han explicat a Regió7 que la tala s'està fent "segons els criteris que marca la llei, amb el vistiplau d'un enginyer agrònom, per evitar perills per a les cases en cas d'un incendi forestal". Han admès, això sí, «problemes de comunicació amb els veïns» i que s’hauria d’haver informat i explicat el projecte, així com senyalitzat l’actuació.

L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, reconeix que és un problema amb què s’ha trobat el nou equip de govern i lamenta el malestar veïnal: «He parlat amb els tècnics i s’està seguint el pla previst amb l’objectiu de minimitzar el risc d’incendi. L’empresa responsable dels treballs té experiència amb tales perimetrals i es van supervisant els treballs». Eva Serra explica que l’actuació respon a una petició que havien fet fa temps veïns que viuen a prop del bosquet, però entén les queixes per la manca d’informació: «Vull mantenir una reunió amb el veïnat de l’Ametlla per tractar, entre d’altres, aquest tema de la tala». És previst que l’actuació finalitzi d’aquí a dues o tres setmanes.