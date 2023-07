El govern de Puig-reig (Avancem Junts) manté dedicació exclusiva de l’alcaldessa, Eva Serra, i tres regidors al 50%, mentre que una regidora augmenta al 75% i un regidor no tindrà dedicació i només cobrarà per assistència als plens i juntes de govern.

Aquesta setmana s'ha aprovat en ple extraordinari la nova organització de les àrees de govern, les regidories del nou cartipàs municipal i les retribucions.

Àrees i regidories

L’alcaldessa, Eva Serra, de l’àrea d’alcaldia, estarà al capdavant de Governació, Recursos humans, Relacions institucionals, Urbanisme i Educació amb una dedicació total, al 100% i un sou de 27.109,4 euros anuals.

Antoni Clement, estarà al capdavant de l’àrea de millora urbana amb les regidories d’Habitatge, Serveis millora urbana i Patrimoni. La seva dedicació serà del 50% i ocupa la primera tinença d’alcaldia.

Laura Escudé portarà l’àrea de joventut, esports i participació ciutadana amb aquestes tres regidories i una dedicació també del 50%.

Josep Parera serà el responsable de l’àrea de desenvolupament sostenible, noves tecnologies i medi ambient, que inclou les regidories de Sostenibilitat i transició energètica, Medi ambient i entorn natural, Territori i entorn rural, Comunicació i noves tecnologies i Seguretat ciutadana. La seva dedicació també serà del 50%.

Pol Vila, que no té dedicació assignada, serà el responsable de l’àrea de promoció econòmica i cultural, al capdavant de les regidories de Gestió econòmica, Promoció econòmica, Comerç i Turisme, i Cultura. En aquest cas, Vila, només tindrà retribució per assistència als plens i a les juntes de govern.

Per últim, Imma Comas, tindrà al seu càrrec l’àrea de drets, atenció i cohesió ciutadana i estarà al capdavant de les regidories d’Atenció a les persones, Salut i prevenció, Civisme i mediació, Entitats i festes, Polítiques d’igualtat i drets humans. La dedicació de Comas serà del 75% i ocupa la segona tinença d’alcaldia.

Dedicacions

Tal i com ha explicat Eva Serra, hi ha hagut un augment del 5% en la dedicació de l’alcaldessa (que passa del 95% al 100% respecte l’anterior mandat) mentre que els regidors amb dedicació parcial rebran la mateixa quantia que en l’anterior legislatura, sempre de forma proporcional al percentatge de dedicació. S’han mantingut tres regidors al 50% de dedicació i un regidor ha augmentat fins al 75% de dedicació. Per altra banda, Serra ha detallat que hi haurà un regidor, Pol Vila, que no tindrà dedicació subjecta a retribució.

A l’oposició, Amb Tu Fem Puig-reig (ERC), està integrat per cinc regidors: Elisabet Teixidor, Rosa Garcia, Josep Campos, Salvi Balmaña i Jéssica Caballero.

En l’organització d’aquest mandat també s’ha fixat que els regidors i regidores de la corporació local que no tenen ni dedicació exclusiva ni parcial, rebran per l’assistència efectiva, en concepte d’indemnització per l’exercici de les tasques públiques 138 euros per assistència a cada sessió plenària i 72 euros per assistència a cada sessió de la Junta de Govern Local. Així com les retribucions per cada grup municipal. Les sessions plenàries tindran lloc el darrer dijous de mes a les 19.30 hores. I les juntes de govern el primer i el tercer dijous de cada mes.

La regidora de l’oposició Elisabet Teixidor, ha demanat el motiu del perquè els regidors del govern mantindran la cotització a la seguretat social per la seva tasca, tenint en compte que en l’aprovació de pressupostos del passat mandat, amb ERC al govern, havien retret aquest sistema de funcionament.

L’alcaldessa, Eva Serra, ha assegurat que en els darrers pressupostos ja no era un argumentari a tenir en compte per votar-hi en contra i ha considerat que és un sistema que cada vegada s’utilitza en més ajuntaments i que s’ha cregut adient mantenir. Teixidor ha felicitat al govern per aquesta decisió, tot i la sorpresa pel canvi d’opinió, i ha assegurat que “suposa una dignificació de la feina dels regidors que, encara que sigui al servei del poble, amb dedicació horària, personal i que s’excedeix de les hores que correspon a la dedicació”.