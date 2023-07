Avià reviu en una festa la tradicional sega i batuda

Avià ha reviscut aquest diumenge les tradicionals feines del camp amb la Festa del Segar i el Batre. La jornada, que ha omplert de tradició i activitats l'esplanada de Santa Maria, ha permès fer una demostració de les antigues maneres de recol·lectar els cereals, amb les eines i els animals més propis de fa un segle, a partir de la col·laboració de segadors i joves del municipi, alguns amb vocació de pagès, interessats a aprendre les tècniques que feien servir els seus avantpassats.

La festa ha arrencat amb un esmorzar popular en què no hi ha faltat el porro de vi o la cansalada per agafar forces per iniciar les taques del camp sota un sol de justícia. Per animar els participants a començar la jornada, la coral Santa Maria d'Avià ha interpretat la Dansa del segar i el batre, una cançó que evoca l'imaginari d'una manera particular de treballar i entendre la terra basada en l'esforç i la paciència de segar a ritme de cop de falç.

Després de l'esmorzar de pagès, han iniciat unes feines del camp en què els segadors s'han encarregat d'ensenyar als més joves la forma d'empunyar el volant i segar ben arran de terra. "Només s'aprèn a ser un bon segador a base de pràctica", ha destacat Josep Burniol, un dels impulsors de la festa, tot posant de manifest la importància de transmetre les tècniques i el vocabulari que rodejaven les tradicionals tasques agrícoles per tal d'evitar que es perdin.

Una vegada feta la sega, els participants s'han dedicat a lligar els feixos d'espigues fent servir un cordill anomenat vencill per anar-los apilant enmig del camp formant les anomenades garberes o cavallons que servien per escopir l'aigua de la pluja. Amb les piles fetes, les han carregat amb un carro per dur-les a l'era i començar la batuda amb els cavalls.

"És sorprenent comprovar tot l'esforç que feien antigament els pagesos", ha comentat l'avianès Joaquim Boixadera, que prové d'una família pagesa malgrat que ell no s'ha dedicat al camp. La majoria dels participants han viscut la festa com una forma de rendir homenatge als pares, avis o inclús besavis que s'havien dedicat a l'agricultura en un temps en què els treballs encara no s'havien mecanitzat, de forma que requerien un gran esforç. Aquest diumenge, però, la suor era dels seus descendents que, al final de la jornada, han aixecat un gran paller com a símbol de la feina ben feta i com a record d'uns temps llunyans, però que formen part de la nostra identitat.