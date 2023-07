El nord del Berguedà salva gairebé la meitat de la producció del cereal malgrat la sequera

Una part del sector agrícola del Berguedà podrà salvar mínimament la collita de cereals malgrat la sequera. A diferència d'altres punts de la Catalunya central on la recol·lecta serà nul·la, en algunes zones del centre i el nord de la comarca podran garantir gairebé la meitat de la producció gràcies a les pluges de primavera que van beneficiar el territori. No obstant això, els pagesos berguedans se sumen a la reivindicació del sector que reclama més ajuts per part de l'administració per fer front a les pèrdues provocades per la secada.

La situació es va posar de manifest ahir, durant la celebració de la Festa del Segar i el Batre d'Avià, que va reunir professionals del sector per rememorar les tradicionals feines del camp. La majoria confirmaven que la sequera d'enguany ha estat "excepcional". La manca d'aigua, sumada a les calorades, ha provocat que les plantes no creixin correctament, fet que es traduirà en una anyada més curta pel que fa a la producció de gra, però també de palla, que es fa servir per alimentar el bestiar o com a jaç pels corrals i estables.

Dins de la regió central, el Berguedà és una de les comarques on s'ha pogut garantir part de la collita. El coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà, Toni Bascompte, especifica que cal diferenciar la situació del sud de la comarca, "amb una producció pràcticament a zero", de la zona del centre i el nord, "on la collita serà una mica més bona, però no excepcional, amb pèrdues que oscil·laran entorn el 60% del total". Bascompte lamenta que les darreres pluges han fet ressorgir l'herba als camps, fet que a hores d'ara dificulta les tasques per segar en algunes finques.

Pel que fa als farratges, un altre dels cultius més afectats per la sequera, apunta que "es podrà a arribar a fer una campanya força normal". En un inici, la sequera els feia preveure pèrdues similars o superiors a les del cereal, "però els pagesos s'han afanyat a cultivar i el temps plujós del darrer mes ha afavorit el seu creixement, així com de les pastures de muntanya, que han reviscut". D'aquesta forma, confia que el temps els sigui favorable per "poder acabar de segar i collir els farratges a la tardor".

Si s'amplia el mapa en altres punts de la regió, la coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a la Catalunya central, Rosa Calsina, exposa que, en el cas del Bages, "les pèrdues han estat catastròfiques, tenint en compte que molts pagesos no han ni engegat les segadores". En canvi, explica que en comarques com al Berguedà o el Solsonès, "se salvarà part de la collita, tot i que aquesta serà més minsa", mentre que a l'Anoia "la situació és força irregular en funció dels llocs on han afavorit més les pluges".

Calsina assenyala que els pagesos han hagut de fer front a aquesta situació en un moment en què també han apujat els costos dels fertilitzants químics. Per aquest motiu, posa de manifest la necessitat d'incrementar les ajudes directes als petits productors per tal d'evitar la desaparició d'explotacions. De fet, la Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders estima unes pèrdues de producció als cultius per la sequera de 4.805 milions d’euros i un sobrecost estimat dels pinsos de 7.987 milions, prenent la mitjana dels darrers 5 anys.

En aquest context, la setmana passada es van aplegar prop de 200 tractors i més de 500 pagesos i pageses davant el Ministeri d’Agricultura, a Madrid, per reclamar mesures suficients i concretes de l’Estat davant les conseqüències de la sequera d’aquesta primavera per al sector agrari. El sindicat considera que el Ministeri no ha escoltat la demanda d’ajuts directes associats al pla proteic a l’oví i cabrum amb la flexibilització de la Política Agrària Comuna, amb el fi de dotar de recursos els ajuts directes, ni té previst fer ús dels fons disponibles del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural dels programes aprovats.