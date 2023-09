Novetat en la recollida porta a porta de Berga. Els envasos, el paper i cartró i el rebuig s'hauran de treure dins d'un cubell i no amb les bosses especials com fins ara. El Consell Comarcal del Berguedà, que gestiona el servei de la recollida d'escombraries, ha decidit incorporar un nou cubell per a aquestes fraccions i repartir-lo gratuïtament a totes les famílies, com es va fer el 2018 amb el cubell de l'orgànica, que es manté.

La implantació del nou cubell multiproducte serà progressiva i es començarà per la serra de Casampons, la Valldan, el Tossalet de les Forques, els Pedregals i el Balcó del Berguedà. Començarà el 25 de setembre i és previst que s'allargui fins a principis d'octubre. Segons ha explicat el conseller comarcal de Residus, Jesús Calderer, "aquesta primera fase servirà per comprovar com funciona el nou cubell multifracció i quina és la millor manera de fer-ho extensiu a tot Berga". El desplegament serà progressiu, deixant el barri vell, com a punt més conflictiu, per al final de tot.

Repartiment gratuït de cubells

En una primera fase, els cubells van adreçats específicament als veïns dels barris on començarà el canvi. Es donaran a dos locals: al Mercat Municipal i al Telecentre els dies 25, 27 i 29 de setembre i el 2, 4 i 6 d’octubre de les 10 h a les 13 h i de les 16 h a les 19 h. Les persones que no puguin anar a buscar-los en les dates previstes per la seva àrea de residència en la primera fase d’implantació, els podran recollir en qualsevol moment a l’Oficina d’Atenció al Públic de Berga en les seves ubicacions i horaris habituals: al Telecentre que obre els dilluns de 10 h a 13 h i els dimecres de 16 h a 19 h i als baixos de l’Ajuntament de Berga els divendres de 10 h a 13 h.

D’altra banda, els dies 26 i 27 de setembre es duran a terme dues assemblees veïnals per informar dels detalls de la primera fase de la implantació. Es faran al pavelló de Suècia a les 19 h.

Cubells per substituir les bosses

El nou cubell té una capacitat de 40 litres, és de color groc amb tapa blava, i porta instal·lat un xip per tal d’enregistrar-ne les lectures de buidatge. La idea és que acabi servint, en un futur, per al pagament per generació de residus que es va prometre al començament del porta a porta, però que no s'ha aplicat.

El bujol groc substituirà les bosses especials que s'utilitzaven per als envasos i per al rebuig, que també portaven xip. Ara, cada veí de Berga podrà llençar els envasos i el rebuig en una bossa qualsevol i posar-la dins del cubell groc. El paper i cartró s'hi podrà posar sense bossa de paper. I les comunitats de veïns que comparteixen cubells grossos per al paper, ho mantindran.

Menor cost econòmic i ambiental

Amb la introducció d'aquest nou cubell a Berga, s'unifica la recollida porta a porta a la comarca. Els altres 11 municipis que funcionen amb aquest sistema de recollida ja fan servir cubells per a les diferents fraccions.

El govern del Consell Comarcal del Berguedà defensa els avantatges de canviar les bosses amb xip per al cubell amb xip, "per reduir el cost econòmic i per a una millora ambiental", ha assenyalat Jesús Calderer. Ha recordat que s’evitarà tenir els carrers bruts per la presència de bosses sense cubells, s’evitaran taques a les voreres i les incidències ocasionades per la dispersió de residus provocades per animals.

En aquest sentit, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana de no deixar més hores del compte els cubells al carrer sinó "baixar-los a l'hora que toca i retirar-los l'endemà al matí".

Tant Calderer com Sànchez han remarcat que amb aquesta mesura es vol facilitar que la ciutadania recicli, així com continuar millorant un model que ha situat a la comarca al capdavant del rànquing de la recollida selectiva a Catalunya.

8.500 cubells a tot Berga

En total, a tot Berga, es repartiran 8.500 cubells, un per cada família de la ciutat. Han costat 80.858 euros, que ha assumit el Consell Comarcal del Berguedà.

Berga gasta anualment 870.264 de bosses d’envasos que els veïns han rebut gratuïtament amb un cost de 55.000 euros anuals, i que els últims dos anys ha pagat Tractaments Ecològics. Des del 2018 i fins ara, el cost d’aquestes bosses se situa en uns 250.000 euros. També s’han lliurat una mitjana de 325.000 bosses grises anuals amb un cost de 87.750 euros cada any, que representa un total de 351.000 euros des de la implantació del porta a porta fa cinc anys.