El Berguedà engega divendres, 15 de setembre, la 23a edició de la campanya de la Cuina del Bolet. Sense bolets als boscos berguedans per la manca de pluges, els restauradors hauran de cuinar, de moment, plats amb bolets confitats, deshidratats, congelats o d'importació.

Tot i l'escassetat de bolets, l'associació Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà impulsen, a les portes de l’inici de la tardor, una nova oportunitat per descobrir, a taula, el producte estrella de la comarca: el bolet. El 2022 es van servir uns 1.300 menús entre els restaurants que van participar en la campanya, una xifra que s’espera igualar o superar durant l’edició d’aquesta tardor, en la qual hi participaran tres restaurants més que l'any passat.

Setze restaurants del Berguedà s’han adherit a la campanya que s’allargarà fins al 15 de novembre. Tots oferiran un menú diferent amb el bolet com a protagonista, des dels aperitius fins a les postres, amb l’objectiu de donar a conèixer diverses maneres d’elaborar-los. Els preus d’aquests menús oscil·len entre els 30 i els 52 euros.

La presidenta d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, Sílvia Culell, s’ha mostrat satisfeta per l'augment de participants en la campanya i ha posat en valor l’esforç dels restauradors d’oferir preus ajustats amb productes de temporada i del territori, ja que a banda de bolets, les propostes ofereixen tamb productes del Berguedà.

Tot i que la temporada de bolets encara no ha arrencat als boscos berguedans, Culell ha assegurat que “el bolet és una excusa per potenciar tots els productes de casa nostra i la gastronomia del territori”. A més, ha assegurat, “els cuiners tenen molta imaginació per oferir plats amb bolets, a l’espera que la temporada comenci aviat. Ens hem d’adaptar a la situació”.

En la mateixa línia s'han expressat restauradors i membres de l'associació i membres de l'associació Hostaleria i Turisme. Guillem Obradors, del Càtering les Alzines s'ha referit als "els esforços i l'embranzida per créixer". Jordi Badia, del restaurant La Cabana de Berga, ha remarcat "la capacitat d'imaginació dels restauradors per oferir bolet i d'altres productes de tardor i de proximitat". I Joan Casals, d'El Recó de l'Avi, de Guardiola de Berguedà, hi ha afegit que "fa molts anys que treballem amb bolets i tenim molts sistemes per poder-ne guardar. Als plats n'hi haurà, i a més esperem que d'aquí a uns dies ja se'n puguin collir als boscos del Berguedà".

Per la seva banda, Sebastià Prat, de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha valorat que la campanya "serveixi per potenciar la gastronomia del Berguedà".

Setze restaurants

Els setze restaurants que participen en la Cuina del Bolet són Ca l’Amagat i Niu Nou (Bagà); La Barana, La Cabana, Cal Travé i Hotel Estel (Berga); Hostal La Muntanya (Castellar de n’Hug); Els Roures i Restaurant Font Freda (Castellar del Riu); El Recó de l’Avi (Guardiola de Berguedà); Restaurant El Castell (La Pobla de Lillet); Cal Marsalet i Cal Majoral (L’Espunyola); Cal Marçal (Puig-reig); Susèn (Saldes); Cal Candi (Vilada).

Els menús, els dies que s’ofereixen, si cal fer reserva i tota la informació necessària es pot consultar al web www.cuinadelbolet.com. En paral·lel als menús, alguns dels socis d'Hostaleria i Turisme oferiran activitats relacionades amb el bolet, com ara Indòmit. Tal com ha explicat Albert Palau, "organitzem sortides al bosc per conscienciar i fomentar el coneixement de la natura".

Novetats de la campanya

La campanya de la Cuina del Bolet arriba amb novetats. Per una banda, l’estrena d’un nou col·laborador, Caves i Vins Oriol Rossell, que se suma a Abadal i es converteixen en els patrocinadors de la iniciativa. Els restauradors participants oferiran vins i caves d’aquests cellers en els menús de la Cuina del Bolet.

Per l’altra, tenint en compte la bona rebuda que va tenir durant la campanya de la tòfona i la caça, també s’ha organitzat la primera edició de la ruta de sopars-maridatges de la Cuina del Bolet. Durant set dijous, mentre duri la campanya, set dels restaurants oferiran una degustació dels menús maridats amb vins de la DO Pla de Bages, patrocinador d'aquests sopars.

Els participants no només gaudiran d'un menú degustació a un preu promocional de 35 euros sinó que a més gaudiran de l'explicació i maridatge de diferents cellers del Bages i participaran en el sorteig de premis relacionats amb l'enoturisme. A la ruta dels sopars maridats hi participaran La Cabana (Berga), restaurant Font Freda (Castellar del Riu), Cal Marçal (Puig-reig), La Barana (Berga), Ca l’Amagat (Bagà), Cal Marçalet (L’Espunyola), Els Roures (Castellar del Riu). Les dates es publicaranpròximament.