Les altes temperatures de l'estiu i la manca de pluges fa que la temporada de bolets comenci més tard del que és habitual al Berguedà. De moment, no es fan bolets als boscos de la comarca. "Si no plou i no tenim els boscos humits, no tindrem una bona temporada de bolets", assegura el micòleg berguedà Josep Ballarà, recordant que hi ha anys que a finals d'agost ja es cullen els primers rovellons al Berguedà. "Anem tard perquè no ha plogut ni a l'agost ni a principis de setembre", comenta Ballarà.

L'esperança dels boletaires és que aquesta setmana plogui i que d'aquí a quinze dies, aproximadament, comencin a sortir bolets. Aquesta setmana ja hi ha hagut dos dies de pluja a molts indrets del Berguedà i la previsió meteorològica indica més pluges per als pròxims dies. Tot i que de moment no hi ha bolets al Berguedà, les activitats que s'organitzen entorn d'aquest preuat producte es mantindran. Des de finals de setembre i tot l'octubre hi haurà fires i festes del bolet a Cal Rosal, la Pobla de Lillet, Berga, Guardiola de Berguedà i Vilada. El tradicional Mercat del Bolet de Cal Rosal obrirà enguany més tard del que és habitual, amb la previsió de fer-ho el cap de setmana del 23 de setembre. Segons l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, "normalment la data d'obertura sol ser entre la primera i la segona setmana de setembre, però aquest any l'escassetat de bolets ens obliga a endarrerir-ho perquè les parades no podrien oferir bolet fresc". Creix el nombre de restaurants del Berguedà que oferiran la Cuina del Bolet