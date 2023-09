A partir del 25 de setembre, el servei de recollida porta a porta de Berga es farà amb un cubell multiproducte per als envasos, el paper i el rebuig. Cada família acabarà tenint aquest cubell que complementarà l'actual de l'orgànica de color marró.

El nou cubell té una capacitat de 40 litres, és de color groc amb tapa blava, i porta instal·lat un xip per tal d’enregistrar-ne les lectures de buidatge. La idea és que acabi servint, en un futur, per al pagament per generació de residus que es va prometre al començament del porta a porta, però que no s'ha aplicat.

El bujol groc substituirà les bosses especials que s'utilitzaven per als envasos i per al rebuig, que també portaven xip. Ara, cada veí de Berga podrà llençar els envasos i el rebuig en una bossa qualsevol i posar-la dins del cubell groc. El paper i cartró s'hi podrà posar sense bossa de paper. I les comunitats de veïns que comparteixen cubells grossos per al paper, ho mantindran.

Qui l'estrenarà primer?

La implantació serà progressiva i es començarà per la serra de Casampons, la Valldan, el Tossalet de les Forques, els Pedregals i el Balcó del Berguedà el 25 de setembre i és previst que s'allargui fins a principis d'octubre. Es donaran a dos locals: al Mercat Municipal i al Telecentre els dies 25, 27 i 29 de setembre i el 2, 4 i 6 d’octubre de les 10 h a les 13 h i de les 16 h a les 19 h. El desplegament serà progressiu, deixant el barri vell, com a punt més conflictiu, per al final de tot.

En total, a tot Berga, es repartiran 8.500 cubells, un per cada família de la ciutat.