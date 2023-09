El tradicional Concurs de Boletaires del Pla de Puigventós (Castellar del Riu) espera mantenir un bon poder de convocatòria tot i que, de moment, no es fan bolets als boscos berguedans. La Festa dels Bolets de Berga se celebrarà el diumenge 1 d'octubre amb el Concurs de Boletaires com a acte estrella.

A part de les pesades de cistelles, la jornada es complementarà un any més amb diverses propostes a Puigventós com ara l’esmorzar popular, el concurs infantil de boletaires, el 65è Concurs de Boletaires i una fireta de productes artesanals i agroalimentaris relacionats amb el món boletaire. A més, també es fa el concurs de dibuix infantil, i els actes es completen amb una audició de sardanes i la cremada de la falla, a Berga.

El president de la Penya Boletaire de Berga, Ramon Minoves, no ha passat per alt que l'escassetat de bolets amb què ha començat la temporada pot influir en la participació. Tot i això, s'ha mostrat optimista: "L’esperança del boletaire sempre hi és, tot i que la meteorologia no ens hagi jugat a favor. Si estem de sort, alguns bolets creixeran, i per tant se'n veuran a Puigventós, encara que sigui un any fluixet”.

Concurs amb tres categories

El 65è Concurs de Boletaires mantindrà les tres categories habituals: rovellons, llenega negra i rovelló de més pes. A més, la categoria dedicada als rovellons comptarà amb tres subcategories (més de 40 kg, entre 20 i 40 kg i menys de 20 kg) per atraure el públic familiar. A més, se celebrarà la 16a edició del Concurs Infantil de Boletaires que inclourà diverses categories per distribuir els infants d’entre 4 i 10 anys. Les inscripcions pels dos concursos tindran un preu de 5 euros i es podran fer fins al 30 de setembre a la botiga Confeccions Fígols i el Bar Sol (Plaça de Viladomat). També hi haurà la possibilitat d’apuntar-se al Pla de Puigventós.

Al llarg del matí del diumenge 1 d'octubre, es farà l'entrega de premis del concurs de bolets i també del concurs de dibuix infantil, que compta amb la participació les escoles de la comarca. Aquest any, com a novetat, els dibuixos s'exposaran al Museu d'Art del Bolet de Montmajor i a Berga. I una altra novetat és que es projectarà una pel·lícula amb imatges de la Festa dels Bolets dels anys seixanta, al Teatre Patronat.

Boletaires d'honor

El mateix diumenge al Pla de Puigventós es nomenaran els Boletaires d'Honor 2023. Es posaran la tradicional camisa de quadres de la Penya Boletaire Ramon Caballé Planas, president del Consell Comarcal del Berguedà. La futbolista de Montmajor Judit Pujols Parera, que juga al Barça i és campiona d’Europa Sub-19 i campiona del món Sub-17 amb la selecció espanyola. I Oriol Vilajuana Miró, l’estudiant berguedà que va treure la nota més alta de la comarca a la selectivitat, i una de les millors de Catalunya, amb un 9,8.

Crida a la participació

L’alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé, ha destacat la logística que requereix l’organització de l’esdeveniment al Pla de Puigventós, com per exemple el lloguer dels terrenys o l’habilitació de l’espai per poder celebrar la festa. Solé espera que “pugui venir molta gent al Pla de Puigventós, malgrat que no hi hagi molts bolets”. L’alcalde també confia que “les pluges que hi pugui haver els propers dies contribueixin a canviar la humitat als boscos, que estan molt secs”.

Ermínia Altarriba, regidora de Programació Cultural i Turisme de l’Ajuntament de Berga ha destacat la importància de “donar suport a les tradicions i ha desitjat que tothom tingui una bona estada a Castellar del Riu i que la gent ens acompanyi també en la plantada i cremada de la falla”. Altarriba també ha donat les gràcies a tota la gent "que voluntàriament treballa durant mesos perquè això sigui possible”.

Ramon Caballé, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha agraït l’esforç de l’entitat boletaire i les institucions municipals per a l’organització de l’esdeveniment. Caballé també ha esmentat la col·laboració de l’ens comarcal facilitant el servei de transport i la gestió dels residus, entre d’altres. El president del consell comarcal ha dit que “es garantiran cubells d'escombraries per fraccions i volem animar tothom a reciclar i seguir la bona línia de reciclatge en els grans esdeveniments".

Servei de busos des de Berga

Per assistir al Pla de Puigventós el diumenge 1 d’octubre hi haurà servei de busos que organitza el Consell Comarcal del Berguedà. Les sortides seran de les 8.30 h fins a les 10.30 h des de la parada del passeig de la Pau de Berga. La tornada serà des del pla de Puigventós a partir de les 11.30 h fins a les 13.30 h. Els tiquets tindran un preu popular d’1,5 euros cada viatge i es poden adquirir a confeccions Fígols a la plaça Viladomat de Berga. Les places són limitades. Per a més informació es pot enviar un correu a minoves@hotmail.com o un WhatsApp al telèfon 680935717.