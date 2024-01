Un dels reptes de l'equip de govern de Bagà (PSC) per aquest mandat és remodelar l'edifici Salarich Calderer del carrer Raval, que antigament era la residència de gent gran, i traslladar-hi la llar d'infants municipal, la biblioteca i l'arxiu del poble.

El govern de Bagà va comprar l’edifici el desembre passat i ara està en fase d’estudi per valorar les obres necessàries per tornar-li a donar vida acollint diferents serveis. Poder obtenir ajuts per recuperar un edifici que fa més de trenta anys que està en desús i molt malmès és una de les peticions que l'alcalde baganès, Lluís Casas, ha fet aquest dimecres a Carlos Prieto, delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, aprofitant una visita institucional a Bagà.

La trobada s’emmarca en el conjunt de visites que Carlos Prieto està fent per diferents poblacions de Catalunya per conèixer de primera mà les problemàtiques que afecten els municipis i «veure les possibilitats de desenvolupament social i econòmic, així com en l’àmbit cultural o en la rehabilitació del patrimoni».

L'alcalde calcula que la inversió necessària pot rondar el milió d'euros, una xifra que l'Ajuntament de Bagà no podrà assumir sense el suport d'altres administracions. Per això Lluís Casas ha exposat el projecte a Carlos Prieto amb l'esperança de rebre ajuts econòmics del Govern de l'Estat.

El delegat s'ha mostrat disposat a "ajudar des del Govern d'Espanya tant en els tràmits com en el finançament a través dels pressupostos generals de l’Estat o amb ajuts que estan a disposició dels ajuntaments i de les empreses". Per a Prieto, la remodelació de l'edifici Salarich Calderer és una iniciativa "que té un impacte directe en la vida de la ciutadania".

La viabilitat del projecte passa perquè no només s'hi impliqui el Govern espanyol sinó també la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L'alcalde, Lluís Casas, ha dit que ja hi ha hagut els primers contactes i està convençut que seran receptius.

Un altre dels temes que l'alcalde de Bagà ha traslladat a Carlos Prieto és la carretera C-16, l'eix del Llobregat. El delegat s’ha mostrat convençut que la Generalitat acabarà complint amb el seu compromís, en el marc de les seves competències, d’ampliar la C-16 per evitar el col·lapse que pateix el tram entre Berga i el Túnel del Cadí, especialment els caps de setmana.

Després de firmar en el llibre d’honor de l’ajuntament i reunir-se amb l’alcalde Lluís Casas, que l'ha obsequiat amb un llibre de la Fia-faia, el delegat ha visitat un espai on està previst construir habitatges destinats a ús social.

Visita del delegat a l'Ajuntament de Súria

De Bagà a Súria. Aquesta tarda de dimecres, el delegat del Govern ha visitat l’Ajuntament de Súria, on s’ha reunit amb l’alcalde, Albert Coberó, i part de l’equip de govern. Després de la trobada, han visitat Cal Pau, on està previst ubicar un Servei d'Atenció Integral en l'Àmbit Rural (SAIAR); i el solar de l'antic cinema Califòrnia, on se situarà la Biblioteca-Centre Cultural.