L’Ajuntament de Gironella ha obert la licitació de les obres de reforma del Pont Vell, que contemplen una millora del paviment, canvis en la il·luminació i els accessos a les roques per tal de donar continuïtat i garantir l’accessibilitat al nucli històric.

El projecte consisteix en la substitució del paviment de pedra natural per un paviment continu de formigó, la substitució de l’escala actual a les roques per una de metàl·lica i conformada per elements d’acer laminat tipus corten, se soterrarà la xarxa d’il·luminació al paviment i es col·locaran lluminàries encastades per repartir uniformement la intensitat de la llum, a més, aquestes lluminàries seran RBG. Per últim, s’eliminarà la torre metàl·lica situada a la cara nord i la línia de baixa tensió que va des de la Fundació Sant Roc fins a la Torre de l’Homenatge.

Lluís Vall, regidor de Patrimoni, explica que aquesta actuació permetrà millorar l’accessibilitat d’una de les vies principals d’accés al nucli històric, i completar així la restauració i consolidació dels elements patrimonials del municipi. El regidor ha destacat que en els pròxims mesos també finalitzaran les obres d’adequació de la placeta de la presó i el sanejament de la façana est i sud de la torre i castell, "completant així la restauració completa de la zona".

El pressupost base de licitació és de 70.000 euros, i l’Ajuntament de Gironella compta amb una subvenció de 56.000 euros de la Diputació de Barcelona per a actuacions de conservació i restauració del patrimoni local.

Més informació tècnica al perfil del contractant: clicant aquí.