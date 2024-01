Cinc anys i mig després de fer-se càrrec de la gestió esportiva, Alter Sport es queda fora del Tossalet. Albert Navarrete, Joan Tuson i Sandra Tristante són els tres membres que formen l'empresa Alter Sport que treballaven al Centre Esportiu Municipal El Tossalet de Berga i que la setmana passada van ser acomiadats per sorpresa per la Federació Catalana de Natació (FCN), que gestiona l'equipament. Ara, estan paint el cop, tenen el cas en mans d'advocats i no tanquen la porta a reprendre la seva activitat professional: "Seguirem treballant per continuar sent actors destacats del sistema esportiu i de salut berguedà", asseguren.

Aquest dijous Alter Sport emetia un comunicat en què negaven les pèrdues econòmiques que la Federació els atribueix i, entre d'altres, recriminaven a la Federació l'incompliment d'acords des del primer dia. Per això, deixaven clar que recorreran "totes les vies legals" per defensar la seva imatge, exigint una "rectificació pública de la Federació" cap a la seva tasca professional. Precisament la seva professionalitat com a preparadors físics ha estat molt lloada aquests dies a les xarxes socials, amb centenars de missatges de suport després que es fes pública la rescissió del contracte per part de la Federació Catalana de Natació, que ho va atribuir als problemes econòmics, sense concretar xifres. Els números no han transcendit.

La Federació Catalana de Natació gestiona el Tossalet des de l’any 2005, quan es va inaugurar la piscina coberta municipal de Berga. La concessió per part de l’Ajuntament de Berga es va fer per un període de 25 anys, és a dir fins al 2030. Al llarg d'aquests anys, no ha estat un camí de roses. Des del 2009 que la FCN manifestava la voluntat de desempallegar-se'n perquè era un complex deficitari.

El 2017 la Federació va llançar un ultimàtum i va dir públicament que deixava la concessió, que tancava el Tossalet i que aplicaria un ERO al personal. No es va arribar a aquest extrem i el 2018 hi va haver un gir de guió. La FCN es va repensar el projecte i va arribar a un acord amb Alter Sport, una empresa que era potent a Berga en el sector dels gimnasos, perquè fes l'assessorament en matèria d'activitats dirigides i per millorar així els serveis del Tossalet.

A finals d'agost del 2018, Alter Sport anunciava que tancava els dos locals del centre gimnàstic que tenia al barri de Font del Ros de Berga i que traslladava tota l'activitat al Tossalet. D'aquesta manera, Alter Sport aportava al Tossalet pràcticament tots els seus usuaris i usuàries per intentar fer viable un negoci en el qual els tres treballadors "ens vam implicar moltíssim des del primer dia", diuen.

L'aposta era clara, i per això van tancar els gimnasos d'Alter Sport a Berga. Ara, aquell projecte que Alter Sport va iniciar el 2012 ja no té la infraestructura que tenia, "seria començar de zero", asseguren. Una possibilitat que no descarten malgrat, segons diuen, "la intenció de la Federació és eliminar-nos com a competència, que no puguem engegar un projecte i que els usuaris i usuàries no tinguin opció de triar”.