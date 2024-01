La Federació Catalana de Natació (FCN), que gestiona el Centre Esportiu Municipal El Tossalet de Berga, ha emès un comunicat després de les declaracions dels tres acomiadats d'Alter Sport, que portaven la gestió esportiva des del 2018. La FCN els va rescindir el contracte fa deu dies al·legant pèrdues econòmiques. Fins ara, els números no han transcendit, però segons feia públic Alter Sport la setmana passada, la Federació els atribueix unes pèrdues que no són reals: "Part de les pèrdues són conceptes que no poden comptabilitzar com a despesa del Tossalet sinó de la Federació pels compromisos dels nostres acords escrits". La FCN ha respost.

El comunicat lamenta que Alter Sport posi en dubte la seva gestió: "La FCN és una entitat centenària amb una gestió impecable i sempre amb els comptes auditats que compleix amb la normativa i les lleis establertes. En cap cas acceptarem les acusacions que Alter Sports està fent i que taquen el nom de la nostra institució". El comunicat de la Federació remarca que "la rescissió contractual, conforme als termes establerts en el contracte, es basa en la no consecució dels objectius econòmics i de gestió definits en el Pla de Negocis elaborat per Alter Sport". El comunicat d'Alter Sport assenyalava que "la responsabilitat màxima en la gestió i la darrera paraula en la presa de decisions la tenia la Federació, no Alter Sport ni la direcció del centre. No manàvem. Fèiem assessorament i propostes estratègiques que la Federació decidia si aplicar o no". I deixaven clar que l'acomiadament va ser "fulminant, sense previ avís, i impedint-nos l’accés a la informació que certifica sobradament el que descrivim, només demostra voluntat d’ocultació, i de no voler assumir la pròpia responsabilitat de gestió". El text que ha fet públic la Federació també assegura que "Alter Sport tenia accés directe a la comptabilitat del Tossalet, obtenint coneixement detallat de totes les despeses i ingressos del compte d’explotació". I afegeix: "Els comptes del Tossalet són auditats anualment. Aquests comptes es presenten a l’Ajuntament de Berga en la Comissió de Seguiment. Alter Sport ha assistit de manera activa a totes les Comissions de Seguiment celebrades durant la vigència del contracte amb la FCN". La Federació Catalana de Natació, que té la concessió del Tossalet des del 2005 i que ara en torna a assumir la gestió directa, destaca que els canvis no han generat afectacions per als usuaris i que el Tossalet "funciona amb total normalitat". Així ho apunta el comunicat, que també reitera "la confiança en la gestió del Tossalet per part de l’equip de professionals al capdavant de les instal·lacions, vetllant per al seu bon funcionament". La gestió del Tossalet de Berga suma dues dècades sense progressar