Les noves urgències de l'Hospital de Berga han entrat en funcionament aquest dijous. Aquest matí s'ha estrenat l'edifici que acull el servei i s'han atès els primers pacients en unes instal·lacions molt més àmplies, confortables, tecnològicament més ben equipades i amb molta lluminositat.

La gerent de l'hospital, Antònia Baraldés, ha valorat positivament l'entrada en funcionament de les noves urgències: "L'arrencada ha estat molt bona", ha dit en declaracions a Regió7, tot i algunes situacions pròpies de qualsevol trasllat: "encara hi ha algun material que no s'ha pujat de l'espai de les antigues urgències o algun usuari que no sap exactament on havien d'anar per accedir al nou servei".

Els professionals que aquest dijous treballaven al servei d'urgències ho feien satisfets amb el canvi. S'ha fet un salt qualitatiu important, i els usuaris també ho aplaudien. Segons Antònia Baraldés, "he pogut copsar que estan contents amb el nou espai i amb les condicions de les instal·lacions, que permeten que s'hi guanyi en molts aspectes".

Abans de l'obertura d'aquest dijous, dimarts a la tarda es va fer una jornada de portes obertes perquè la ciutadania pogués conèixer el nou equipament. Hi van passar més de 500 persones, una xifra que, segons Baraldés, "demostra que la gent té interès en l'Hospital de Berga. Va ser un èxit i estem contents perquè l'objectiu és que es facin seu l'hospital i tinguin plena confiança en el seu centre sanitari de referència".