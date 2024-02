L’Ajuntament de Berga invertirà 15.000 euros del pressupost participatiu d'enguany a millorar l'entorn de la residència Sant Bernabé. És l'actuació que s'emporta la partida més important del total de 35.000 euros, després de la votació ciutadana per decidir inversions.

El consistori destinarà la resta de diners del pressupost participatiu a remodelar parcs infantils (5.000 euros), a accions d’art urbà (5.000 euros) i a la creació del 1r Concurs de teatre amateur del Berguedà (5.000 euros). I els 5.000 euros del pressupost juvenil es dedicaran a la programació d’una vetllada d’activitats d’oci nocturn.

Aquest ha estat el resultat de la votació, que ha comptat amb la participació de 692 persones, és a dir, el 4,29% del cens de les persones majors de 12 anys empadronades a Berga. En total s’han registrat 1.384 vots, tenint en compte que cada persona podia votar un màxim de dues propostes.

Inversió en espais i equipaments

La proposta per millorar l’entorn de la residència Sant Bernabé ha obtingut 222 vots (40,9 %). La iniciativa contempla la instal·lació d’un tancament al voltant del jardí de l’equipament municipal, preferentment una tanca emmarcada, perquè l’espai passi a ser d’ús exclusiu de les persones residents, facilitant-ne així el manteniment i la neteja. Les accions d’aquesta proposta comptaven amb una valoració econòmica de 15.000 euros.

La proposta de millora i manteniment dels parcs infantils ha obtingut 117 vots (21,5 %). La proposta contemplava una inversió de 15.000 euros per a la compra de nous jocs i altres elements dels parcs infantils, com tanques o paviments.

Els imports de les dues propostes guanyadores sumen 30.000 euros i superen els 20.000 previstos per a les propostes de projectes d’inversió en espais i equipaments públics. En aquest cas, el consistori executarà íntegrament l’opció més votada destinant 15.000 euros a la millora de l’entorn de la residència i destinarà els altres 5.000 euros a la millora de parcs infantils.

Propostes d’àmbit cultural

Pel que fa a les iniciatives per potenciar la programació cultural de la ciutat, la proposta per impulsar accions d’art urbà ha obtingut 276 vots (50,8%). Consisteix en fer una intervenció urbana per arranjar un o diversos murs amb art urbà o murals. Caldrà prioritzar les actuacions que es portaran a terme per un import màxim de 5.000 euros.

La proposta per impulsar el 1r Concurs de teatre amateur del Berguedà ha aconseguit 134 vots (24,7%). La iniciativa consisteix en portar a terme la representació de diferents obres de teatre a càrrec de diverses entitats i/o agrupacions teatrals de la comarca, en format concurs, durant un cap de setmana. Aquesta proposta està valorada econòmicament amb 5.000 euros.

Els imports de les dues propostes guanyadores sumen 10.000 euros, que és l’import total previst per a les iniciatives de programació cultural. Per tant, les dues propostes més votades s’executaran íntegrament.

Pressupost juvenil

La votació del pressupost juvenil ha comptat amb la participació de 149 persones, és a dir, el 18,53% del cens format per persones d’entre 12 i 15 anys empadronades a Berga (804). En concret, s’han emès 298 vots, ja que cada persona podia escollir una o dues propostes.

La proposta formulada per a l’organització d’activitats d’oci nocturn en un espai municipal ha obtingut 108 vots (36,2%). Es destinarà tota la partida pressupostària de 5.000 euros a l’organització d’aquest esdeveniment.