La Diputació de Barcelona ha començat les obres de construcció de cunetes revestides de formigó d'1,20 metres d’amplada a la carretera la BV-4025, que va de Cercs a Fígols, i a la BV-4656, que uneix Borredà amb Sant Jaume de Frontanyà. També s’instal·laran canalitzacions que permetin en un futur el desplegament i la continuïtat de xarxes de comunicacions com la fibra òptica.

Les obres de construcció de cunetes revestides de formigó compten amb un import d’adjudicació d’1.101.100 euros i tenen l’objectiu que aquestes cunetes estiguin preparades per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari, i tinguin una amplada suficient per a la circulació en condicions de seguretat. A més, s’aconseguirà una millora del drenatge lateral i de la conservació viària general.

Les obres en aquestes carreteres de l'alt Berguedà tenen un termini d’execució de vuit mesos. Durant els treballs, es regularà el trànsit amb pas alternatiu en les fases que així ho requereixin.

La xarxa viària de la Diputació de Barcelona, actualment formada per uns 1.574 quilòmetres, compta amb nombroses carreteres amb amplades mitjanes de calçada insuficients, habitualment amb vorals reduïts o inexistents, que requereixen un sobreample auxiliar per a assolir una millor funcionalitat i seguretat de la via, especialment en trams amb revolts i trànsit intens, circulació de vehicles pesants o concentració d’accidents.