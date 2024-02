Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous al migdia un escalador que s'havia dislocat l'espatlla mentre s'enfilava per una paret de la zona de Malanyeu, a la Nou de Berguedà.

L'escalador estava pujant per la via Stoc de Coc amb un company quan s'ha dislocat l'espatlla. En aquell moment, es trobava a uns 40 metres del terra i es veia incapaç de baixar tot sol pel dolor. El company de l'afectat ha alertat els serveis d'emergències poc abans de les 12 del migdia i els Bombers hi han enviat un helicòpter dels GRAE i una unitat terrestre de suport.

Quan han arribat al lloc, dos efectius dels Bombers han accedit fins a la paret on es trobaven els dos escaladors des de l'helicòpter i han ajudat el ferit a baixar fins a terra amb les cordes. Una vegada en terreny estable, l'han extret de la zona amb el sistema de gruatge de l'helicòpter per traslladar-lo fins al Parc de Bombers de Berga.

Una ambulància del SEM, que l'esperava al parc, li ha fet una primera atenció a l'espatlla i, després, l'ha dut fins a l'Hospital de Berga.