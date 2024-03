L’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus programen un cicle de concerts dedicat a la música de cambra. La programació comptarà amb les actuacions de BCN Sax Quartet, Trio Orelon i Trio de canyes Vidalba, que es portaran a terme els dies 2 i 15 de març i 14 d’abril, al Pavelló de Suècia i al claustre del Convent de Sant Francesc.

Música de cambra

La idea d’impulsar aquest cicle parteix de la voluntat d’ampliar l’oferta cultural de la ciutat en l’àmbit de la música a partir de propostes de qualitat de petit format, fet que la música de cambra permet. Aquest cicle pretén tenir continuïtat i alhora vol acostar l’excel·lència musical al públic berguedà.

A més, des de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus es vol lligar aquest cicle amb classes magistrals que oferiran alguns dels components d’aquestes agrupacions a l’alumnat del centre, tant d’instrument com de la mateixa assignatura de música de cambra.

També cal destacar un darrer element que és el lligam d’algunes persones que formen els grups participants en el cicle amb el centre. El Trio Orelon compta amb el violoncel·lista Arnau Rovira Bascompte, qui va passar per l’escola en la seva formació inicial, i Queralt Roca, berguedana de naixement, lligada a molts projectes musicals a la ciutat i també exprofessora de clarinet de l’escola.

Viure la música clàssica des d’una sonoritat moderna

El BCN Sax Quartet és particularment apreciat perquè en les seves actuacions restableix un lligam a voltes perdut entre el públic i l’intèrpret, de clara vocació internacional, proposa el redescobriment del saxofon clàssic a partir del repertori original i de les transcripcions dels clàssics. Aquest quartet es distingeix per un estil fluid, intens i amb una obsessió pel detall, oferint als seus auditors unes actuacions brillants i rigoroses dins una atmosfera inspiradora i seductora. El quartet està format per David Salleras (saxofon soprà), Marta Romero (saxofon alt); Joan Soler (saxofon tenor) i Dani Molina (saxofon baríton).

El Pavelló de Suècia de Berga acollirà l’actuació del BCN Sax Quartet el dissabte 2 de març, a les 20 h.

Un conjunt premiat internacionalment

El trio fundat l’any 2019 a Colònia deu el seu nom a l’idioma universal esperanto en què “Orelon” significa orella o oïda, simbolitzant així en el nom del grup els múltiples aspectes de l’escolta en la música. “Densitat simfònica, homogeneïtat sonora, intensitat i emotivitat de la música de cambra” (Frankfurter Allgemeine Zeitung) són qualitats que ja s’atribuïen al Trio Orelon poc després de la seva fundació.

En els dos darrers anys, el Trio Orelon ha guanyat diferents premis en l’àmbit nacional i internacional, com per exemple el primer premi i el premi especial per a la millor interpretació de l’obra contemporània al concurs Franz Schubert und die Musik der Moderne, a Graz (Àustria) i al Concurs Internacional de Música de Cambra (MICMC) a Melbourne (Austràlia) i el primer premi i el premi del públic al Concurs Internacional de Música ARD a Múnic (Alemanya).

El Trio Orelon està integrat pel berguedà Arnau Rovira Bascompte (violoncel), Judith Stapf (violí) i Marco Sanna (piano). L’actuació es farà el divendres 15 de març, al Pavelló de Suècia, a les 20 h.

Riquesa tímbrica

El Trio de canyes Vidalba tancarà el cicle de música de cambra. La riquesa tímbrica de trio de canyes unida a la subtilesa i varietat del seu repertori, ha estat determinant en la consolidació del trio de canyes Vidalba, que dissenya els seus programes combinant obres escrites originalment per a la formació amb arranjaments molt interessants per fer gaudir al màxim la música a tots els públics.

El Trio de canyes Vidalba està format per Dolors Almirall (oboè), Queralt Roca (clarinet) i Lleonard Castelló (fagot). El claustre del Convent de Sant Francesc es durà a terme el diumenge 14 d’abril, a les 18 h.

Venda d’entrades

Les entrades es poden adquirir al portal web ticketara.com. El preu de l’entrada anticipada és de 10 euros, mentre que l’entrada a taquilla costarà 12 euros. Les entrades anticipades per Internet es poden comprar fins a les 12 del migdia del mateix dia del concert, mentre que les entrades a taquilla es posen a la venda una hora abans de l’inici de l’espectacle.