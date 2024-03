L'Ajuntament de Saldes ha rehabilitat dos pisos més per treure'ls a lloguer aquest març. Es tracta d'una aposta de l'equip de govern per arreglar edificis de titularitat municipal i oferir-los a preus assequibles de lloguer, per exemple a joves de poble que optin per quedar-se a Saldes i que es vulguin independitzar, o a famílies de fora que decideixin fer un canvi de vida i instal·lar-se en aquesta població als peus del Pedraforca, a l'alt Berguedà, d'uns 300 habitants.

La iniciativa de rehabilitar edificis municipals en desús per destinar-los a habitatge va arrencar fa set anys i té continuïtat. Segons l'alcaldessa, Dolors Jiménez, "tant al poble de Saldes com als nuclis de Maçaners i de l'Espà tenim edificis municipals, que antigament estaven ocupats pels metges, pels mestres o pels forestals, i que van quedar buits i es van anar deteriorant" Per això, es va apostar per invertir-hi amb un doble objectiu: "Arreglar edificis que permeten millorar la imatge del poble i adequar-los com a pisos de lloguer per repoblar Saldes".

Ara fa un any es van estrenar quatre pisos ubicats en tres immobles que estaven en desús i on viu gent després d'un concurs públic per adjudicar els lloguers. Una de les intervencions es va fer a Cal Metge, un edifici situat al nucli urbà de Saldes que havia estat dispensari mèdic i residència del metge, però que estava en desús des de feia anys. En aquest espai es va arranjar un pis l'any passat i se n'han habilitat dos més per entrar en servei aquest any.

L'adequació dels pisos compta amb una subvenció d'uns 80.000 euros de la Diputació de Barcelona, amb la qual es podrà finançar bona part del cost. La part restant del preu final, encara per determinar, l'assumirà l'Ajuntament de Saldes. El consistori, però, es beneficiarà dels lloguers, "uns ingressos que serviran per revertir en noves actuacions", ha comentat l'alcaldessa.

Pel que fa a les característiques dels pisos, un és un dúplex d'uns 85 metres quadrats, i l'altre és una planta baixa de 74 metres quadrats, amb espai exterior. "Són dos pisos que ja pràcticament estan a punt, s'estan acabant els últims detalls per poder-los llogar". L'alcaldessa està convençuda que estaran sol·licitats: "Saldes és un poble de muntanya molt apropiat per viure-hi, amb un entorn fantàstic, amb qualitat de vida i amb serveis".

Ara, amb l'anunci que el curs que ve es reobrirà l'escola de Saldes fins a I5 i el curs 2025-2026 tota la primària, "encara posem les coses més fàcils. És un incentiu més per a parelles joves amb fills petits".

L’alcaldessa, Dolors Jiménez, aplaudeix que el govern de Saldes hagi pogut tirar endavant l’arranjament de dos pisos més per llogar i ha volgut deixar clar que és un projecte que no s’atura: «Seguirem treballant per treure rendiment d’edificis municipals fent-hi pisos per llogar. La intenció és seguir invertint i buscant ajudes per a rehabilitar-ne d’altres. Per exemple, de cara a l’any ens agradaria actuar a Maçaners».