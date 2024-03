L'Ajuntament de Berga incideix en les mesures per revertir els comportaments incívics en la recollida porta a porta al barri vell de Berga. L'alcalde, Ivan Sànchez, ha comentat que des del consistori multen les incidències que poden: "Per exemple, les darreres setmanes hem identificat tres abandonaments de deixalles on no tocava i es sancionen".

Bosses d'escombraries i deixalles de tota mena on no toca i quan no toca. Aquesta és realitat amb què viuen des de fa cinc anys els veïns de la zona. N'estan tips. Així ho assegurava la setmana passada a Regió7 la presidenta de l'associació veïnal del Capdamunt de la Vila, Roser Farràs: "Hi ha porqueria a cada cantonada per culpa dels que no respecten la normativa del porta a porta, i es van acumulant bosses i altres residus». Segosn Roser Farràs, s'hauria de vetllar per detectar, avisar i sancionar a tothom qui no compleix la normativa.

Tot i que la gestió del porta a porta a Berga és competència del Consell Comarcal del Berguedà, l'Ajuntament de Berga no s'hi gira d'esquena i treballa per canviar la situació. L'alcalde, Ivan Sànchez, ha remarcat que "volem anar de bracet amb el Consell per aconseguir resoldre el problema endèmic de les deixalles al barri vell de Berga". Per això des de l'Ajuntament s'augmenta la pressió amb més sancions als infractors.

"Un cotxe va aparcar a la placeta de Sant Ramon per deixar-hi escombraries"

Un dels infractors que s'ha detectat les últimes setmanes per part del consistori és el cas d'una persona que es va desplaçar en cotxe fins a la placeta de Sant Ramon, va aparcar, va treure escombraries del cotxe i les va deixar allà abandonades. Ho ha posat sobre la taula l'alcalde, Ivan Sànchez, lamentant que hi hagi gent que no compleix la normativa del porta a porta: "Els que ho fan malament són una minoria, però és una minoria molt visible perquè deixen els carrers bruts, i malauradament perjudica a tots els veïns del barri que ho fan bé, i a tot Berga".

Reforçar els informadors

L'alcalde confia que el reforç dels informadors sigui una mesura per millorar el porta a porta. Aquest és un dels aspectes que contemplarà el nou contracte de la recollida porta a porta, amb el qual està treballant el Consell Comarcal per poder adjudicar aviat: "Fins ara els informadors depenen de l'empresa que fa el servei, i amb el nou contracte dependran del consell i n'hi haurà més", ha assegurat Ivan Sànchez. I ha afegit: "Podrem incidir-hi molt més i recórrer els carrers problemàtics". La tasca dels informadors és anar casa per casa per mirar de localitzar els responsables de les deixalles abandonades i explicar-los com s'ha de fer, o recordar-los que hi ha unes hores concretes per treure les deixalles".

Ivan Sànchez també ha assenyalat que fa poques setmanes es va tornar a enviar una carta informativa del porta a porta i de les sancions que comporta no fer-lo correctament. A més, es posaran panells informatius en punts negres.

Repartiment de cubells

Aquests dies s’estan repartint els nous cubells grocs del porta a porta al barri vell de Berga, l’últim sector que faltava per implantar aquesta mesura que serveix per treure els envasos, el paper i el rebuig a dins d’un cubell. Alguns veïns ja van anunciar que es plantarien i no recollirien els cubells, «tips de la brutícia». La crida per no recollir el cubell no ha estat unànime. Dilluns el van anar a buscar 209 persones i dimecres més de cent. Després dels dos primers dies, queden quatre dies d’entrega de cubells grocs als veïns del barri vell.

Fins ara només hi havia el cubell marró per a l'orgànica i ara n'hi ha dos, que alguns dies coincideix que s'han de treure tots dos, segons les fraccions que toca recollir. En aquest sentit, a carrers estrets i sense vorera del barri vell pot ser un problema. Així ho manifestaven veïns i ho ha admès l'alcalde: "Està clar que els carrers del barri vell són diferents que a la resta de la ciutat, i pot ser que amb els cubells els cotxes passin justos". Ha dit que es farà un seguiment de l'entrada en funcionament dels nous cubells: "Mirarem com funciona per determinar què cal fer". Una solució, segons Ivan Sànchez, seria "reduir els cotxes al barri vell", una mesura "amb la qual hi estem treballant i algun dia veurà la llum", ha apuntat.