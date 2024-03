La defensa del dret sexual i reproductiu de la dona ha centrat l’acte institucional del 8-M que la delegació del govern de la Generalitat ha organitzat a la Catalunya central i que, enguany, ha acollit la ciutat de Berga. S'ha llegit el manifestes del Dia Internacional de la Dona i s'ha organitzat una taula rodona amb la participació de Nati Veraguas Aguilera, fundadora i directora de l’associació Dones amb Empenta de Berga, Elena Crespi Asensio, sexòloga, i Elisabet Colell Pons, coordinadora de l'ASSIR Berguedà. Les tres ponents han exposat el que creuen que són punts claus per al progrés del paper de la dona a la societat, i cadascuna ho ha fet des del seu punt de vista per l'expertesa professional. L'acte s'ha celebrat a la sala del Casino de Berga.

“És molt important parlar sobre drets sexuals, perquè les dones puguem decidir sobre les nostres vides” explica Nati Veraguas. Fins a l’any passat a l’Estat Espanyol, es podia consentir una operació quirúrgica sense autorització dels pares a persones de 16 anys, però no un avortament. Veraguas recorda que l'avortament encara és present en el Codi Penal, tot i que les excepcions permetin que es pugui interrompre un embaràs. Entén, justament, que el més normal seria treure l'avortament del Codi Penal i mirar-lo des d'un nou punt de vista.

“Avui, als instituts de secundària, ens trobem noies que no saben què és un clítoris" explica la sexòloga Elena Crespi. "En canvi, ningú es pregunta què és un penis, ja que des de petits s’ensenya, però no passa el mateix amb el clítoris a causa de la desinformació en la sexualitat femenina", argumenta. “És necessari que des de ben petits se sàpiga què és el clítoris, però hi ha gent que encara s’esgarrifa quan es parla d’ensenyar-ho als infants”, raona Crespi, defensant una educació més profunda sobre el cos de la dona i sobre la seva sexualitat.

La presència d'Elisabet Colell Pons ha traslladat el diàleg cap al paper de les llevadores, fonamental per informar i garantir els drets sexuals i reproductius. “El dret a l’equitat menstrual no només es basa a anar a la farmàcia a buscar els productes menstruals [en relació amb la campanya que s'ha iniciat aquesta setmana]. Sobre aquesta equitat, Colell ha recordat que la campanya va començar als instituts de secundària, "ensenyant als joves a tenir una relació sana amb la menstruació”. “Al Berguedà, fins fa no gaires anys, no hi havia possibilitat d’interrompre un embaràs, les dones que volien avortar havien d’anar a Manresa o a Barcelona a una clínica privada”, ha recordat Colell.

El pla d’equitat menstrual posat en marxa dies enrere, és una de les mesures de l’estratègia de drets sexuals i reproductius impulsada per l’Institut Català de les Dones. Èlia Soriano, directora de l’Institut Català de les Dones explica que els objectius bàsics d’aquest pla d’equitat menstrual són donar ajudes a la pobresa menstrual, “ja que una de cada cinc dones no pot pagar els productes menstruals adequats” i la lluita contra el canvi climàtic, perquè els productes que s’ofereixen són sostenibles i situa a l’agenda pública el debat sobre la menstruació.

Ivan Sànchez, alcalde de Berga, ha recalcat la importància de celebrar una jornada com aquesta a la ciutat i ha agraït a la Generalitat de Catalunya que descentralitzin aquests actes i arribin a la comarca. El batlle també ha destacat alguns dels guanys a favor de la dona en l'àmbit polític: en el present mandat, "per primera vegada al Consell Comarcal del Berguedà ha dedicat una conselleria única i exclusiva a igualtat i feminisme".

L'acte l'ha obert Montse Barniol, delegada del Govern a la Catalunya central, que ha insistit en la voluntat de la Generalitat de descentralitzar i com ha estat el cas organitzar un acte a Berga, per una banda, i ha exposat els criteris de la darrera campanya de la Generalitat repartint productes menstruals a través de la xarxa catalana d'oficines de farmàcia.