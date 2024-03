El dia s'ha despertat cobert de neu a diversos municipis del Pirineu català. El paisatge ha quedat emblanquinat a la Cerdanya, l'Alt Urgell i l'alt Berguedà, on a mig matí continuava nevant amb força en moltes poblacions i ja havia deixat gruixos importants per exemple a Saldes i a Gósol, on ja es registren uns 30 centímetres, segons informava l'alcalde, Rafel López. Corroborava que es tracta de la nevada més important d'aquest hivern.