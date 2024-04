Berga vol tenir la nova ordenança de civisme «aviat» i amb suport ampli

L’equip de govern de Berga (CUP i ERC) confia que «aviat» es pugui aprovar la nova ordenança de civisme i amb un suport ampli, de govern i d’oposició. Així ho va argumentar l’alcalde, Ivan Sànchez, al ple de dijous, donant resposta a la regidora de Junts (a l’oposició) Queralt Sales, que va reclamar celeritat per aprovar el nou reglament: «El 2022 el govern de Berga es va comprometre a actualitzar l’ordenança de civisme, que no s’ha modificat des del 2008, però s’ha quedat al calaix durant pràcticament dos anys. Què ha passat? Quan es presentarà el text definitiu perquè sigui aprovat?», va preguntar Queralt Sales. L’alcalde va respondre que la nova ordenança ja està pràcticament a punt per sotmetre-la a votació del ple. Podria ser a l’ordinari de maig o de juny.

L’actualització de l’ordenança de civisme de Berga ha de permetre a l’Ajuntament disposar de més eines per lluitar contra les accions incíviques, els actes vandàlics i la inseguretat, que segons els grups a l’oposició, Junts, PSC i BeGI «són massa habituals a Berga». Coincideixen que cal incidir-hi i posar-hi mà. Per exemple, es van referir a les pintades, a les agressions o a l’abandonament de deixalles.

L’any passat, els partits a l’oposició van fer propostes i esmenes per a la redacció de la nova ordenança de civisme. Segons l’alcalde «es van acceptar pràcticament totes i es recolliran al nou reglament», per això confia que quan se sotmeti a votació s’aprovi per unanimitat.

D’altra banda, a petició de Junts, l’alcalde va manifestar el compromís d’engegar ben aviat una campanya d’educació dirigida a la ciutadania «perquè tingui un paper actiu en la cura i l’estima de la ciutat».

Sancions interposades el març

L’Ajuntament de Berga ha interposat durant el mes de març una quarantena de sancions relacionades amb els àmbits de civisme, mobilitat, benestar animal i seguretat ciutadana.

Pel que fa a l’àmbit de la circulació, s’ha multat per estacionar en zones destinades al pas de vianants, la modificació d’elements no homologats de vehicles i l’ús fraudulent de targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

També s’han posat sancions relacionades amb el consum de drogues i positius en controls d’alcoholèmia, així com la retirada d’objectes perillosos per a la integritat de les persones.