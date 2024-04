Plans per fer a Berga i el Berguedà aquest cap de setmana

BERGA

«Guillem de Berguedà»- Dissabte, a les 19 h, al Teatre Municipal. Espectacle amb l’obra del trobador medieval a càrrec de Francesc Ribera Titot, acompanyat per un quartet dirigit per Marcel Casellas. En el marc del Barnasants. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. A la venda a www.ticketara.com.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Funes-Mainé-Tejedo Trio - Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç. Concert del trio de jazz vocal, que oferirà un repertori de música original, estàndards i bossa nova. Entrades: 10 i 9 euros. Reserves a www.civitascultura.org fins a 12 hores abans. A la venda el mateix dia a partir de les 18 h.

GIRONELLA

Magikae, 3r festival de màgia Vila de Gironella -Diumenge, a les 10.30 h, a l’Espai Santa Eulàlia, curs de màgia Fabricant il·lusions, amb Álvaro Oreja. Limitat a 25 persones. Preu: 2 euros. A les 11.30 h, a l’Espai Santa Eulàlia, xou Bicicadabra, amb Fèlix Brunet. Gratuït. A les 12 h, a la plaça de la Vila, xou Confeti!, amb Francis Zafrilla. Gratuït. A les 13 h, a la placeta del blat de moro, xou Gota, amb Txema Muñoz. Gratuït. A les 16 h, a l’Espai Santa Eulàlia, xou Contrastes, amb Álvaro Oreja. Limitat a 40 persones. gratuït. A les 16.30 h, a l’Espai Santa Eulàlia, xou Cleptómago, amb Shado. Gratuït. A les 18 h, a la plaça del Blat, espectacle Strafalari amb el Mag Lari. Entrades: 10 euros, anticipades a www.culturitzat.cat; i 12 euros, a taquilla. Més informació i venda a www.magikae.cat.

PUIG-REIG

Festa de la novel·la històrica -Dissabte, a les 10h, a la plaça Nova, benvinguda institucional i inici de la festa. A les 10.15 h, a La Sala, Personatges històrics reals i personatges de ficció. Com els fas conviure?, taula rodona amb Jordi Moltó, Jordi Nogués, Teresa Sagrera, Ramon Gasch i Laia Perearnau. Moderada per Jordi Matilló i Coia Valls. De 10.30 a 13.30 h, a la plaça Nova, Fem ninots articulats: juguem amb la història, taller infantil per a nenes i nens, organitzat per la Biblioteca Guillem de Berguedà. A les 11.30 h, a La Sala, És vàlida la novel·la històrica com a divulgació de la història? Què separa la història de la novel·la?, taula rodona amb Mª Carme Roca, Josep Tort Miralles, Albert Velasco, Juan Francisco Ferrandiz i M. Carmen Rodríguez Virgili. Moderada per Jordi Matilló i Coia Valls. A les 12.30 h, a la plaça Nova, entrega dels premis del 6è Concurs de Relats Breus, amb la participació d’Infestum. A les 13 h, a la La Sala, Com veus el futur de la novel·la històrica? Creus que el públic té curiositat per conèixer la història, o creus que la història només són coses del passat?, taula rodona amb Sylvia Lagarda-Mata, Sònia Casas, Vicenç Villatoro i Marta Pasqual. Moderada per Jordi Matilló i Coia Valls. Al matí, a la plaça Nova, venda i signatura de llibres. A les 17 h, visita a la Casa de Periques, comanda dels templers.

CASSERRES

Primavera Ciclista al Berguedà -Diumenge, a les 8.30 h, edició de la prova de BTT que transcorre pels corriols del Baix Berguedà. Mes informació: lacasserrenca.com.

BERGA

Votació popular del 48è Concurs de cartells de la Patum -Les obres finalistes es poden votar fins diumenge, al vestíbul de l’entrada principal de la casa consistorial. El resultat de la votació popular es donarà a conèixer el 12 de maig.

BAGÀ

Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró -Exposició fotogràfica de Rosalina Camps. Fins al 5 de maig. Horari: diumenges i festius, de 9 a 13 h; divendres i dissabtes, de 9 a 13.30 h i de 16 a 18 h; feiners, de 9 a 14 h.

BERGA

Convent de Sant Francesc -Exposició de la comparseria de la Patum. Horari: dissabtes i diumenges, d’11 a 14 i de 17 a 20 h. Entrades: 5 euros; i gratuït per als infants de fins a 12 anys. u73a exposició anual col·lectiva d’artistes berguedans: Memorial Jacint Codina. Fins al 14 d’abril. Entrada gratuïta.

GIRONELLA

Biblioteca (Espai d’Art) -Exposició Del mar a l’art, de poemes visuals de la poeta i artista sallentina Montserrat Altarriba. Fins al 13 d’abril. uExposició El nostre tren, d’Albert Canal. 21 aquarel·les en homenatge al 50è aniversari del darrer viatge de l’Alsthom per la línia Olvan-Manresa el 30 de juny de 1973. Fins al 12 d’abril. Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h; i dimarts i dijous, de 9.30 a 13.30 h.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Monestir de Sant Llorenç -Exposició Silencis introspectius, pintura d’Anna Tubau. Exposició Contrastors, de fotografia de Tona Gradailla i Núria Fradera. Gargots mediterranis, pintura d’El/paula. Més informació a www.civitascultura.org.

BERGUEDÀ

Xarxa Romànica del Berguedà -A partir d’avui, visites guiades al monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, dissabtes, diumenges i festius, a les 10, les 11 i les 12 h. Visites guiades a Sant Quirze de Pedret, dissabtes, diumenges i festius, a les 10, les 11 i les 12 h. Visites guiades a Sant Sadurní de Rotgers, cada primer diumenge de mes, a les 10, les 11 i les 12 h. Visites guiades a Sant Vicenç d’Obiols, cada segon diumenge de mes, a les 10, les 11 i les 12 h. Visites guiades a Sant Vicenç de Rus, cada tercer diumenge de mes, a les 10, les 11 i les 12 h. Més informació: www.civitascultura.org.