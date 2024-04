Saldes inaugurarà el juny un parc amb realitat virtual per observar animals autòctons

El gall fer o l'isard són dues espècies d'animals que viuen al Berguedà, però costa trobar-los en llibertat. Ara, un projecte a Saldes permetrà veure'ls i conèixer-los a través de la realitat virtual. Es tracta d'un recorregut de dos quilòmetres i 200 metres de desnivell on el visitant anirà descobrint, a través d'una tauleta o el mòbil, onze espècies autòctones de la zona. L'objectiu, segons l'alcaldessa, Dolors Jiménez, és desestacionalitzar el turisme -molt concentrat durant els mesos d'estiu- i sensibilitzar el visitant amb la fauna i flora del territori. "La gent coneix tots els animals de la sabana, però no saben què és una marta o una fagina", lamenta Rafael Alonso, responsable del parc. Està previst que s'inauguri al juny.

El projecte fusiona la natura amb les noves tecnologies. Es tracta d'una proposta pensada per al públic familiar, però també per a les escoles. Per participar-hi, l'usuari s'ha de baixar una aplicació al seu telèfon mòbil o fer-ho a través de les tauletes que s'ofereixen al parc.

Un cop s'inicia el recorregut, que transcorre pel mig del bosc, uns senyals acústics avisen el visitant de l'existència d'un animal, que apareix a la tauleta o al telèfon mòbil amb tota la informació sobre l'animal i el so que l'identifica. Una de les gràcies és que l'usuari pot captar la seva imatge al costat d'un dels animals. En total, se'n poden observar onze, tots ells autòctons de la zona: des d'isards i cérvols, fins a martes o, fins i tot, el llop.

D'aquesta manera, l'aplicació utilitza la realitat augmentada i permet observar els animals salvatges en el seu entorn. "I sense destorbar-los", subratlla l'alcaldessa, Dolors Jiménez.

Sensibilitzar i desestacionalitzar el turisme

La iniciativa es fa al parc d'aventura Pedraforca, a Saldes, un espai que ja atreu uns 500 usuaris durant l'estiu. L'alcaldessa subratlla que un dels objectius és desestacionalitzar el turisme i sensibilitzar-lo amb els animals que hi ha a l'entorn. "Tenim molts turistes que venen a fer excursions i muntanya, que marxen sense saber què hi haurien pogut trobar", subratlla.