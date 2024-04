Entren en servei les millores de seguretat de l'accés a Cal Rosal per la part nord

La Diputació de Barcelona ha acabat les obres de millora de seguretat viària a l’accés nord al nucli de Cal Rosal per la C-16z (antiga C-1411) entre el punt quilomètric 93,7 i el 94,1. Les obres van tenir un pressupost de licitació de 108.960 euros, amb l'IVA inclòs.

Durant les obres s’ha urbanitzat l’illot deflector que hi havia a l’entrada de la rotonda i s’hi ha integrat un refugi pel pas de vianants preexistent.

Pel que fa a la banda de Berga, s’ha construït una mitjana, amb trams elevats i d’altres a nivell, desplaçant els carrils cap a l’exterior de la calçada per reduir l’amplada dels vorals. També s’han instal·lat dos desplaçaments laterals com a elements reductors de velocitat, per cada sentit de circulació. En els extrems de la mitjana; s’han situat dos passos de vianants a la C-16z i dos més a la BV-4135; i, s’han urbanitzat un parell d’illots que separen la C-16z del vial lateral de la BV-4135.

També s’han instal·lat bandes transversals d’alerta en l’accés a Cal Rosal des de Berga, s’ha modificat el traçat dels carrils de la C-16z i s’ha adequat la senyalització i l’abalisament en tot l’àmbit d’actuació.