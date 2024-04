La festa a l’ermita de Sant Marc de Gironella té el Lleó com a protagonista

El Lleó de Gironella, la figura que es va estrenar l’agost passat per la festa major de la vila, ha estat un dels protagonistes de la diada d’aquest dijous a l’ermita de Sant Marc.

La imatge festiva i de protocol surt per Sant Roc (16 d’agost) i per Sant Marc (25 d’abril) i aquest dijous ha ballat per primer cop davant de l’ermita envoltat de nombrosos assistents. De fet, la imatge del lleó representa a Sant Marc evangelista.

La jornada ha començat amb un esmorzar popular davant l’església Santa Maria de Bassacs, després s'ha fet una cercavila amb el Lleó fins a l’ermita de Sant Marc, on s'ha celebrat missa amb cantada del goig. A continuació, repartiment de coca, xocolata i taronja. I finalment, ball del Lleó de Gironella, acompanyat de la cobla Berga Jove, i sardanes.

Repartiment de la coca, xocolata i taronja / Ajuntament de Gironella

Ball del Lleó / Ajuntament de Gironella