Mor un veí de Gósol de 50 anys en un xoc frontal d'un cotxe amb un autocar a Saldes

Un home de 50 anys, veí de Gósol, ha mort en xoc frontal entre un turisme i un autocar aquest dissabte a primera hora de la tarda la carretera B-400, al terme municipal de Saldes, al Berguedà. Dues persones, que viatjaven en l'autocar, han resultat ferides.

Els fets, que s'estan investigant, han tingut lloc cap a 2/4 de 3 de la tarda al punt quilomètric 17,3 de la B-400, just al trencall amb la carretera del mirador de Gresolet.

L'estat de l'autocar després del xoc frontal amb el vehicle a Saldes / TV Berguedà

El traspassat, que segons ha confirmat l'alcalde de Saldes Rafel López, era un veí de tota la vida de la localitat que conduïa un Range Rover. López ha explicat que la notícia de la mort d'aquest veí, que era una persona coneguda al poble, ha creat gran commoció entre els veïns.

L'autocar, que feia una ruta turística a la localitat de Saldes, tornava en aquell moment direcció Barcelona. El conductor de l'autocar i un passatger han patit ferides. A més, el bus ha quedat malmès per la topada i els ocupants -hi viatjaven 54 persones en total- han hagut d'esperar un nou vehicle per continuar el trajecte.

En l’accident hi han treballat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

TV Berguedà

Amb la víctima mortal en aquest accident són 40 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals de Trànsit.