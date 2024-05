«Treballem per oferir aigua i aire de qualitat a la llar»

Jordi Oliver, un dels professionals autònoms que participa a la fira de la construcció d’Avià, parla sobre els beneficis de tenir aigua i aire de qualitat a la llar.

És la primera vegada que assistiu a la fira de la construcció, Firhàbitat?

Sí, com a empresa i estand sí. Havíem vingut en altres edicions com a visitants.

Com ha estat aquest primer dia? Ha vingut molta gent?

Per nosaltres ha estat fluixet, han vingut moltes escoles, però gent a qui li poden interessar els nostres productes poca. Segurament demà serà el dia fort i hi haurà més gent. La poca gent que ha vingut avui, cal dir, que ha estat molt interessada amb els productes, ja que venien amb una idea al cap. Demà esperem una barreja de gent, alguns ja coneixedors dels productes i d’altres que vindran a passejar.

Quin producte ofereix la vostre empresa?

R: Nosaltres oferim solucions per l’aigua i per l’aire. Partim d’una aigua potable i bona pel consum i un aire de bona qualitat per qualsevol de les estances de l’habitatge.

Com funcionen aquests productes?

L’aparell de l’aigua, va instal·lat sota la pica de la cuina i elimina moltes substàncies que conté l’aigua potable que són perjudicials pel nostre cos, com per exemple, la pols, el clor, micro plàstics o drogues. L’aigua que surt és completament saludable sense cap contaminant.

I com funcionen?

L’aparell de l’aire, es col·loca a qualsevol habitació de la casa, ja que és mòbil. Capta diferents partícules, com pols o cabells, i també elimina els olors i microorganismes. En 25 metres quadrats purifica l’aire en 20 minuts.

Cada vegada hi ha més demanda?

Sí, sobretot amb l’aparell per l’aigua, però cada vegada més el de l’aire. La gent està molt focalitzada amb l’aigua i llavors quan els hi expliquem que passa amb l’aire també s’interessen per l’altre producte.