«Cada vegada té més valor un habitatge agraït amb el medi»

Eduard Santiago, de l’empresa Tall fusta, és un dels participants de la fira de la construcció, Firhàbitat. Explica que cada vegada es valoren més els habitatges respectuosos amb el medi.

És la primera vegada que assistiu a la fira de la construcció, Firhàbitat?

No, venim cada any. Hem assistit en totes les edicions des de la primera.

Com ha estat aquest primer dia? Ha vingut molta gent?

Déu-n’hi-do. Avui han vingut molts estudiants, i ara cap al final de la jornada si que esperem més moviment d’altres edats, però demà esperem molt més moviment. Demà és el dia més professional, com l’any passat, esperem veure-hi molta gent.

La gent s’apropa a l’estand a preguntar?

Sí, la gent no sol conèixer el que oferim i s’apropen a preguntar com funciona, és una primera visita molt iniciativa. Si que hi ha gent que ja ho coneix i ve, però la majoria de persones no estan familiaritzades amb el producte.

Quin producte ofereix la vostre empresa, Tall fusta?

Nosaltres oferim estructures per habitatges de fusta. Treballem fent un disseny i una construcció sostenible per oferir als clients un habitatge còmode i agraït amb el medi ambient.

Les cases de fusta són el futur?

Sí, la sostenibilitat, l’eficiència energètica, el diferent sistema de construcció (industrialitzat) són els conceptes que necessitem portar a terme en un futur i la fusta encaixa en tots aquests àmbits.

Cada vegada hi ha més demanda?

Sí, nosaltres treballem molt a Catalunya i cada vegada hi ha més demanda en el nostre sector.

Quin és el valor afegit?

Econòmicament no és un valor afegit, ja que més o menys val el mateix. El que li proporciona un valor a destacar és la sostenibilitat, la eficiència energètica, la industrialització i la rapidesa de construcció.