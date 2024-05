Firhàbitat d'Avià guanya cos i és ja un referent per al sector de la bioconstrucció

La quarta edició de Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica que s'ha celebrat a Avià del 10 al 12 de maig, ha tancat les portes amb èxit i amb una bona valoració de les principals novetats que s'hi presentaven, segons l'organització. La matinal dedicada als estudiants de secundària i l’organització dels primers Premis Bioconstrucció de Catalunya han tingut una bona acceptació i participació. Tant l'organització com els expositors, professionals i públic visitant han valorat positivament la fira, que ha demostrat un cop més el seu paper com a punt de trobada, intercanvi i negoci del sector de la bioconstrucció a Catalunya.

Més de 60 expositors de vuit comunitats autònomes diferents han presentat les seves últimes propostes en bioconstrucció i eficiència energètica, convertint Firhàbitat en un aparador excepcional per a aquest sector en auge. La fira ha estat l'escenari ideal per a conèixer els últims projectes, iniciatives i productes del mercat, així com per a posar-se en contacte amb professionals i empreses del sector.

Firhàbitat ha consolidat el seu paper com a espai de trobada i debat per a professionals del sector. El I Congrés Arquitectura i Salut, que ha reunit experts en medicina i construcció, ha estat un dels actes més destacats de la fira. A més, s'han celebrat tallers i demostracions que han permès als assistents aprofundir en els coneixements en diverses tècniques.

Els premiats del 2024

Un dels objectius de Firhàbitat és dinamitzar l'economia local i generar noves sortides per a professionals i empreses del sector. En aquesta edició, la fira ha comptat amb la participació de prop de 350 estudiants de secundària del Berguedà, a la jornada matinal dedicada al valor dels oficis. A més, s'han lliurat els Premis Bioconstrucció de Catalunya, que reconeixen els millors projectes en aquesta àrea. 24 habitatges de protecció pública a platja d'en Bossa de 08014 Arquitectura ha guanyat el Premi millor bioconstrucció de Catalunya. A més, el jurat ha decidit entregar un accèssit a Camí del bosc al cementiri de Roques Blanques de l’estudi Batlleiroig. Per altra banda, la Menció Compromís amb la comunitat ha estat per a Orígens Escola de Bioconstrucció, mentre que la Menció Innovació ha estat per a Fet de terra.