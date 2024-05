Junts guanya al poble més petit de Catalunya, Gisclareny

Junts s'ha imposat en el poble més petit de Catalunya, Gisclareny, on ha obtingut 12 vots, per davant d'ERC (5), Comuns (4), CUP (2) i AC (1) en les eleccions catalanes d'aquest 12-M. Per contra, en el segon poble amb menys habitants del Principat, Sant Jaume de Frontanyà, el triomf ha estat per al PSC, amb 6 vots. Vox n'ha tret 5, Junts 2 i ERC 1.

Consulta aquí els resultats de Gisclareny i aquí els resultats de Sant Jaume de Frontanyà.