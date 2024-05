La Patum també normalitza la pluralitat de les parelles d'administradors de Patum

Roger Úbeda Barniol i Albert Martínez Murcia són la primera parella d’administradors de Patum del mateix sexe. Les parelles d’administradors i administradores de La Patum i Els Elois representen els quatre antics barris en els quals es dividia la ciutat: Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls), Sant Pere (Esclafidors rebentats), Centre o Carrer Major (Esclafidors embotits) i Raval (Ravenisses). Aquest diumenge s'ha celebrat el ple de l’Ascenció en el que s'aproven els nomenaments d'administradors, s'aprova que es farà Patum i, ja al carrer, surt el tabaler per anunciar la festa.

Des de la passada Patum, en Roger Úbeda i l’Albert Martínez ja pensaven en el fet de presentar-se com a administradors. Era un fet que els feia il·lusió i els hi rondava pel cap des de feia temps. Van comentar-ho amb familiars i amics i finalment es van decidir a fer el pas i presentar-se.

Al ser pioners per trencar amb la tradició de parelles heterosexuals no sabíem com podria reaccionar la gent i ens feia una mica de respecte al principi, ja que no sabien com s’ho prendria la ciutat de Berga. “Tampoc era una cosa que estigui especificada enlloc quan et presentes a la candidatura i vam decidir que algú havia de ser els primers”, explica en Roger Úbeda.

“Hem rebut moltes felicitacions i l’entorn sempre ens ha fet costat i ens va animar a apuntar-nos-hi”, diu l’Albert Martínez. Recorden que en el moment que van donar la notícia que havien estat escollits, tot va ser alegria i felicitat.

Els administradors de la Patum del 2024 / Ester Puigdellívol

“Serem la primera parella homosexual com a administradors de La Patum, però desitgem no ser l'última i que n’hi hagin moltes més i de molts tipus” expressen els dos nous administradors.

Úbeda i Martínez tenen 24 i 25 anys, i creuen que la seva joventut també influeix a l’hora de decidir fer aquest pas, ja que el ser joves els ha donat una empenta extra per endinsar-se en aquesta nova experiència per ells.

El nomenament dels administradors al saló de plens de Berga / Aj Berga

Úbeda va néixer a Sant Feliu de Llobregat, però actualment viu a Berga. Aquesta és la seva tercera Patum i recorda que la primera vegada que va venir a Berga amb la seva parella, el Roger, va ser justament per Patum.

“La Patum cada any es viu d’una forma diferent i cada any la Patum fa la seva pròpia història. Nosaltres teníem ganes de viure la festa des d’un punt de vista diferent d'anys anteriors”, explica en Roger Úbeda, per això van decidir presentar-se per ser administradors.

Juntament amb el Roger Úbeda i l’Albert Martínez, hi ha tres parelles més d’administradors que representen els quatre antics barris de la ciutat. En Josep Escobet Casadesús i Marta Amat Gimenez són els representants de Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls), en Jordi Jubany Boixader i l’Eva Manubens Ollé els de Sant Pere (Esclafidors Rebentats), en Marc Olonia Torrentallé i la Laia Puig Llobet els del Centre o Carrer Major (Esclafidors Embutits) i en Roger Úbeda Barniol i l’Albert Martínez Murcia els del Raval (Ravanisses).

La plaça de Sant Pere ja ensuma les olors de Patum / Aj Berga

En el ple de l’Ascensió d’aquest diumenge s’ha aprovat la celebració de La Patum i s’han nomenat les parelles d’administradors i administradores. També s’han atorgat els títols de Patumaire, que enguany són 19 i els de Patumarie d’Honor que en son 8.

L’alcalde de la ciutat de Berga, Ivan Sànchez, ha recordat que la primera referència documentada del Ple de l’Ascensió va ser el 1656 i que 368 vegades els membres del consistori han hagut de decidir si hi havia Patum.

Ivan Sànchez també s’ha referit a la cultura i llengua catalana amb la idea que “La Patum és més que una festa i tot allò que passa al món i al seu entorn més proper i quotidià, no li hauria de ser indiferent.”

El tabaler va fer ressonar la pell del tabal per anunciar Patum / Aj Berga

Molts berguedans i berguedanes han omplert la plaça Sant Pere a l’espera de la sortida del tabal. La plaça ja aplegava persones des de bona estona abans de l’inici de l’esdeveniment tot i la calor que feia en aquest migdia de diumenge. Grans i petits s’acostaven per veure el tabaler i sentir el so del tabal que anunciava que, un any més, hi haurà Patum.

Abans de la sortida del tabal, s’han penjat els cartells anunciadors a les cartelleres municipals del consistori i seguidament, un grup de músics vinculats a la festa han interpretat el ball de l’Àliga de La Patum al centre de la Plaça Sant Pere. La plaça estava en silenci fins que el rellotge de l’església ha marcat les 12 h en punt i ha començat a sonar el repic del tabal.

Acompanyat per una multitud de patumaires, el tabaler ha recorregut els carrers i places del centre de la ciutat anunciant que la festa berguedana ja és aquí.

El cartell que anunciara la Patum, del navassenc Jaume Gubianes / Aj Berga

El cartell guanyador del concurs Corpus 2024 ha estat l’obra titulada “Ens veiem a la plaça!” del dissenyador navassenc Jaume Gubianas Escudé amb més del 50% dels vots. En la categoria infantil, la proposta de Genís Mata, “Esclat de Patum”, ha estat la guanyadora.