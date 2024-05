El funeral pel veí de Gósol mort en accident a Saldes es fa dimarts

Josep Puig Canal, el veí de Gósol que va perdre la vida en un accident de trànsit a Saldes el dissabte passat, tindrà el seu funeral de comiat dimarts a les 5 de la tarda, a l'església de la mateixa població. Puig, de 50 anys, tornava de Berga cap a casa seva, a Gósol, quan va topar frontalment amb un autocar turístic que baixava d'aquesta població de l'Alt Berguedà on havia dinat el grup.

Josep Puig Canal era una persona molt coneguda a la població i la seva mort va deixar consternat el veïnat. La violenta topada es podria haver produït quan Puig va avançar un autocar que feia la carretera de pujada i es va trobar amb l'autocar que baixava de cara. El conductor del bus, que portava una cinquantena de persones, va evitar que el seu vehicle sortís de la traça de la carretera, per evitar que l'accident provoqués una sortida de la carretera, en un punt on el traçat de la carretera és sinuós, o que bolqués, amb la qual cosa hi podria haver hagut una tragèdia encara més gran. L'accident va tenir lloc al migdia, cap a 2/4 de 3 del dissabte. Del passatge de l'autocar, els serveis mèdics van assistir a dues persones, però a mitja tarda van ser donats d'alta i tot el grup va retornar junt al seu punt d'origen.

Per casualitat, un vehicle dels Mossos d'Esquadra circulava per aquesta ruta, i va accelerar la intervenció dels cossos d'emergència. Amb tot, però, els serveis mèdics no van poder fer res per evitar la mort de Josep Puig. El vehicle Land Rover de gosolà va col·lidir frontalment amb l'autocar.