L'Ametlla de Merola reivindica les obres al vestíbul del teatre per no deixar perdre la subvenció concedida

El teatre de l'Ametlla de Merola té pendent les obres de remodelació del vestíbul, que permetran guanyar nous serveis. El projecte està aprovat des del març del 2023 amb subvencions concedides per valor de 204.000 euros, però va quedar encallat arran de les eleccions municipals d'ara fa un any amb el canvi de govern a l'Ajuntament de Puig-reig (governava ERC i ara Junts).

Tot i que la voluntat de l'equip de govern de Junts és tirar endavant l'actuació de millora, de moment no s'ha licitat l'obra, fet que preocupa tant a l'Associació de Veïns com a l'Associació Cultural l'Esplai: "Si l'obra no s'executa abans d'acabar aquest any, perdrem els diners de les subvencions", asseguren. Demanen celeritat al consistori. L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, respon que els plecs de la licitació estan a punt perquè s’aprovin al ple d’aquest mes de maig.

Xavier González de l'Associació de Veïns i Òscar Cabra i Carles Picado, de l'Associcació Cultural l'Esplai / Anna Costa

L'obra té un pressupost de 260.000 euros, la major part dels quals es poden finançar amb els ajuts atorgats (134.000 de la Diputació i 70.000 de la Generalitat), i la resta amb fons propis de l'Ajuntament de Puig-reig. Es tracta de renovar i ampliar de la zona del vestíbul cap a sota la graderia, la qual cosa permetrà fer-hi lavabos i, per tant, disposar d'un servei que ara el teatre no té (s'ha de fer ús dels lavabos del bar adjunt a l'equipament cultural). El projecte també contempla poder tornar a accedir a la platea per les escales del vestíbul, ja que actualment només s'hi accedeix per baix.

I, d'altra banda, disposar d'un espai per als tècnics, que en aquests moments ocupen dues files de la graderia: "Es podran recuperar aquestes files de butaques perquè s'habilitarà la zona on hi ha l'antiga màquina de cinema com a espai tècnic", ha argumentat Carles Picado. Amb la remodelació també es farà una taquilla, una doble porta d'accés, i s'adequarà tota l'entrada amb el canvi dels tancaments de fusta per uns d'alumini més moderns i més segurs. S'hi guanyarà en qualitat de serveis, accessibilitat, comoditat i insonorització.

Es preveu que el termini d’execució de les obres sigui d’entre tres i quatre mesos, però amb l’estiu pel mig i tenint en compte que a partir del novembre es necessita el teatre per als assajos dels Pastorets, les associacions de la colònia ho veuen «cada vegada més just». Des del novembre passat que insisteixen, «i se’ns va dir que es licitaria l’obra al gener», expliquen, «amb la qual cosa preveiem fer la temporada de Pastorets i tancar el teatre per les obres». Al gener, però, l’Ajuntament de Puig-reig els va dir que s’endarreria fins al març o l’abril i van decidir programar el cicle teatral de primavera. Les funcions s’acaben aquest maig i «seria ideal enllaçar-ho amb l’inici de les obres de millora del teatre», ha destacat Òscar Cabra, lamentant que l’obra encara no s’hagi licitat.

Aquesta nova fase de millora del teatre de l'Ametlla, després que el 2019 s'instal·lés el pati de butaques, "és una modernització necessària", ha remarcat Xavier González, qui ha reivindicat celeritat. I és que l'obra té data de caducitat: s'ha de fer abans del 31 de desembre per no perdre la subvenció. I per anar bé, "s'haurien de fer com més aviat millor per tenir el teatre disponible al novembre per assajar els Pastorets. Ja no programem l'obra de teatre de la Festa Major, al setembre, perquè comptem i esperem que el teatre estigui tancat per obres". Els treballs no afecten l'escenari, però sí que s'haurà de desmuntar bona part de la platea.