El Consell del Berguedà convida a transformar els espais públics per a la diversitat de gènere

El Consell Comarcal del Berguedà ha modificat la senyalització dels seus banys públics i convida als municipis de la comarca que s’adhereixin a iniciatives com aquesta per contribuir a la transformació d’espais que tradicionalment han estat dividits segons el binarisme de gènere (home/dona) i per fomentar la inclusió i la diversitat.

La mesura es duu a terme coincidint amb el Dia Internacional contra la Lesfòbia, l’Homofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Interfòbia que se celebra aquest divendres 17 de maig. D’aquesta manera, el Consell Comarcal del Berguedà fa un nou pas per la sensibilització i el reconeixement de les identitats i expressions de gènere no normatives.

L’acció busca canviar l’imaginari social, donant visibilitat a la diversitat de gènere que conforma la ciutadania. L’objectiu és que totes les persones puguin sentir-se identificades de manera fàcil i còmoda a l’hora d’escollir un espai íntim, com els banys dels espais públics.

Malauradament, les discriminacions i violències per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere (LGTBI-fòbia) continuen sent una realitat diària que afecta directament i indirectament moltes persones. En l’àmbit comarcal, el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ del Berguedà ofereix suport especialitzat. Les persones LGTBIQ+, familiars i professionals poden plantejar dubtes, informar-se, realitzar tràmits relacionats amb el nom sentit i presentar incidències i denúncies administratives davant possibles fets o actituds discriminatòries.

Per contactar amb el SAI LGTBI+ Berguedà, es pot trucar al telèfon del Consell Comarcal 93 821 35 53 (ext. 513) o enviar un correu electrònic a: sai@ccbergueda.cat.