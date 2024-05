Gironella rep una subvenció de 300.000 euros per al projecte del carrer del Riu

L’Ajuntament de Gironella rebrà una subvenció de 300.000 euros per part de la Generalitat per transformar el carrer del Riu, des del pont de les Eres (al costat de l’institut) fins al Pont Vell (a tocar de l’Espai del Blat).

El projecte contempla que sigui un espai amb preferència per a l’ús dels vianants i no pas per vehicles, amb la supressió de barreres arquitectòniques. Per tal que sigui una zona agradable per als ciutadans, s’hi preveu la construcció de bancs amb un disseny urbà que potenciï les qualitats paisatgístiques de l’entorn i amb un augment de la superfície verda, amb vegetació tradicional. A més, la voluntat de l’Ajuntament de Gironella és acostar el riu a la ciutadania i generar sensibilitat per l’entorn natural i el sistema fluvial.

L’actuació té un cost d’uns 470.000 euros i, de moment, en té 300.000 d’adjudicats. L’alcalde, David Font, ha dit que ara estan pendents de si poden disposar també d’un ajut de l’ACA, per la recuperació de vegetació de riberes. La part del cost de l’obra que no es pugui subvencionar amb ajuts, l’assumirà l’Ajuntament de Gironella amb fons propis.

Iniciar i acabar l’obra el 2025

L’execució de l’obra es preveu per a l’any que ve, segons ha confirmat a Regió7 l’alcalde de Gironella, David Font: «La intenció és poder començar l’actuació a principis de la primavera del 2025 i acabar-les entre mitjans i finals d’estiu».

David Font ha reivindicat la importància d’aquestes obres per dignificar l’entorn del riu, ja que «Vivim més d’esquena que de cara al riu i, en canvi, és un actiu de Gironella i cal potenciar-lo». Remarca que «és un espai ideal per integrar-lo a la zona urbana i gaudir-ne».

El tram del pont de les Eres al Pont Vell serà la primera fase d’un projecte de més envergadura. En una segona fase, que podria començar a finals del 2025 o el 2026, s’adequarà el tram central, el de la zona del carrer Mossèn Armengou i l’aparcament del costat l’Espai del Blat. I la tercera fase consistirà en la remodelació del tram del carrer Farguell fins al Pont Nou. Tota la transformació de la zona a tocar del riu Llobregat permetrà «guanyar un espai més amable per a la ciutadania, sense que el ciment i el formigó tinguin tant pes». Tot el conjunt d’intervencions és previst que sigui una realitat abans d’acabar el mandat, el 2027.