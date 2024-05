Els vins naturals, protagonistes en una fira al Konvent de Cal Rosal

El Konvent de Cal Rosal acull aquest diumenge i dilluns la fira de vins de mínima intervenció Que rebenti la Baells. La mostra, que arriba a la tercera edició, permet als vinyerons o artesans del vi compartir experiències. Enguany hi haurà 47 productors de vi, una xifra que cada any ha anat creixent i que demostra segons Júlia Faura, de Victòria Vins, que «hi ha interès en aquests vins que cada cop més trobem a sobre les taules i que la gent valora». Tot i que al seu establiment treballen tot l’any amb aquest producte fora del mercat convencional, Júlia Faura ven la fira «com una oportunitat perquè els vinyerons es donin a conèixer i perquè els ciutadans coneguin de prop els vins».

Ha afegit que «és un bon espai per comprar vins de mínima intervenció». Amb el preu de l’entrada, que val 15 euros i dona dret a anar-hi els dos dies, hi ha un descompte de 3 euros en la compra d’una ampolla de vi. A més, amb el tiquet hi entra la copa amb el logotip de la fira i totes les degustacions. Hi haurà cellers familiars de Catalunya, també de Mallorca, Madrid, Múrcia, Màlaga, Granada i d’Itàlia i de França.

Els vins es complementen amb una variada oferta gastronòmica i amb música. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, hi haurà el concert Sirenes dels cels - Il Dolce Conforto & Auditexaudi amb Franziska Fleischanderl, en el marc del cicle Espurnes Barroques. A més, una Ràdio Màxima Intervenció oferirà debats i taules rodones sobre temes relacionats amb el vi i la pagesia.

La fira Que rebenti la Baells obre aquest diumenge de les 12 del migdia fins a les 9 del vespre i dilluns de les 11 del matí a les 5 de la tarda. L’organitzen el Konvent de Cal Rosal i els establiments Victòria Vins de Gironella i el restaurant Corpus de Berga.