Els usuaris de la Llar fan aquest dimarts la seva festa a la plaça Sant Pere

Berga viurà aquest dimarts la Patum de la Llar, la més entranyable, la que protagonitzen persones amb diversitat funcional. Un total de 61 usuaris de l’escola d’educació especial Santa Maria de Queralt i del centre de treball especial Taller Coloma faran ballar les comparses pròpies de la seva Patum. Ho faran a la plaça de Sant Pere de Berga, l’escenari que l’any passat els va acollir amb motiu del 50è aniversari de la Llar i que, gràcies a la bona acceptació, ja han canviat pel pati de l’escola.

Segons l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, «les valoracions van ser molt bones tant per part dels usuaris de la Llar que van saltar Patum, dels seus responsables, també per part de l’Ajuntament i del públic, per tant, avui tornarem a viure una Patum de la Llar a la plaça i s’anirà consolidant». Per a Ivan Sànchez és un encert perquè «és una Patum que cada vegada atrau més gent, i el pati s’havia quedat petit», tot i això, reconeix que per als usuaris que fan la Patum, «la plaça els imposa més, ja que el pati de l’escola el tenien més acotat». Per això demana a tots els assistents «respecte» per a la Patum de la Llar, perquè els nois i noies amb diversitat funcional «se sentin a gust».

La Patum de la Llar començarà a 2/4 de 7 de la tarda, amb la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i 7 músics de la Fundació La Llar del Berguedà, que juntament amb els que faran ballar les comparses ja fa dies que assagen perquè sigui un èxit: «Esperen la seva patum amb molta il·lusió i amb moltes ganes de gaudir-la i de fer gaudir al públic», ha comentat la gerent, Ester Comellas.