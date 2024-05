La participació popular ajudarà a fer el conte de la Patum Infantil

Aquesta Patum, diferents racons de Berga i de la comarca s’han omplert d’adhesius del Nino que demanen a les nenes i nens que el portin a La Patum Infantil. El Nino és el protagonista del conte “Espurnes de Patum. El conte de La Patum Infantil de Berga", que està previst que vegi la llum el mes de novembre, coincidint amb els actes de commemoració de La Patum com a Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco. Aquest ninot de drap que dona vida al Nino, vol comptar amb la participació de les criatures en el procés creatiu.

El Nino de la Patum infantil, el protagonista del conte / Espurnes

Per això, a través d’una campanya comunicativa iniciada amb la sortida del Tabal, el Nino demana als infants que el portin a La Patum Infantil per poder-la viure en primera persona i que, utilitzant l’enllaç que es troba a la pàgina espurnes.org, li facin arribar dibuixos sobre la festa, la seva comparsa preferida o qualsevol altra vivència relacionada amb La Patum Infantil. Tots els dibuixos recollits serviran per acabar de crear el relat del conte, que es presenta com un projecte cocreatiu en el que es vol que les nenes i nens en siguin partícips.

Així ho expliquen les coautores del conte, l’escriptora i periodista Berta Francàs Guillén, i la il·lustradora i dissenyadora, Rosa Suñé Barniol: “Aquest conte neix d’una experiència personal i es trasllada a un relat vivencial. Vam detectar la necessitat d’un conte que expliqués la Patum Infantil com no s’ha fet mai, i des del primer moment hem tingut clar que en aquesta aventura hi havien de jugar un paper fonamental les nenes i els nens".

Per això, el projecte es presenta com un joc en què el seu protagonista els convida a compartir aquesta Patum demanant-los que, a través d’un adhesiu que s’ha repartit per diferents punts de la comarca, el portin a viure la Patum en directe, així com, a fer-li arribar les seves vivències mitjançant il·lustracions.

Les autores destaquen que en aquesta aventura des del primer moment s’ha comptat amb la complicitat de l’Associació de la Patum Infantil de Berga, i és "molt gratificant", també, el fet que "molts establiments de la comarca s’han sumat al repte fent xarxa i repartint adhesius per tal que divendres totes les nenes i nens que ho vulguin puguin portar el seu Nino a la Patum Infantil. Tot plegat fa que es tracti d’un projecte viu que ben segur ens anirà sorprenent a totes”, detallen. El conte de La Patum Infantil compta amb el suport de La Patum, l’Ajuntament de Berga l’Associació de la Patum Infantil de Berga, i ja se’n poden reservar exemplars a través de la pàgina web.