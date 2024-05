La pluja obliga a endarrerir l'inici de la Patum Completa

La Patum Completa d'aquest dijous de Corpus començarà a les 10 de la nit en comptes de a 2/4 de 10. La pluja intensa que afecta Berga des de mitja tarda ha obligat l'equip de govern a prendre aquesta decisió.

Segons ha explicat el regidor i meteoròleg Aleix Serra, l'endarreriment no afectarà el desenvolupament de la Patum: "Si podem començar a les 10 farem tota la Patum normal ( amb els quatre salts de totes les comparses i els dos salts de plens), però en cas que a les 10 de la nit encara no hagués parat de ploure i decidíssim endarrerir una mica més l'inici, caldria plantejar-nos si l'escurcem una mica, així com si es torna a posar a ploure al llarg de la nit".

A l'hora habitual de l'inici de la festa, la pluja ha anat afluixant i la plaça s'ha anat omplint de gent amb ganes de festa. Els patumaires esperen amb deler el tret de sortida de la Patum.