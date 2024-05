Fer ballar el gegant de la Patum sense sentir-hi: «Memoritzo i m’indiquen»

Juntament amb les comparses, la gent, els salts, el foc i els sentiments, la música és un tret característic de la Patum. Però no tothom pot sentir-la. És el cas d’Abel Rodríguez. És de Berga, té 42 anys i és sord de naixement. Tot i que porta audiòfon, no ha pogut sentir mai de la mateixa manera que les persones sense discapacitat auditiva com repica el tabal, com peten els fuets ni com sonen les músiques que posen ritme a les comparses. Però, tot i això, és geganter de la Patum i fa ballar el gegant. Com? A base de memoritzar els balls i gràcies a les indicacions dels seus companys.

Fa uns 12 o 13 anys que balla la Geganta Nova en algun dels balls de les Patums Completes del dijous o el diumenge a la plaça de Sant Pere i que balla el Gegant Vell en els passacarrers del dimecres i el dissabte. Si per portar un gegant es necessita força i equilibri, en el cas d’Abel Rodríguez fa falta l’habilitat i la capacitat de seguir els passos sense sentir la música: «Als balls de la plaça de Sant Pere la sento una mica, com si fos molt lluny, però al passacarrers gens». És una dificultat afegida, «però el balla perfecte», corrobora l’alcalde Berga i geganter, Ivan Sànchez. És amic des de ben petit d’Abel Rodríguez, i assegura que «tot i no sentir la música de la Patum, la viu igual d’intensament». D’oïda no hi sent, però els sentiments hi són i res li va impedir ser geganter. Ha explicat a Regió7 que va aprendre a fer ballar el gegant mirant molts vídeos dels balls i anant-los «interioritzant i memoritzant».

Conta els tempos per anar seguint els moviments que ha de fer quan és a sota el gegant. Des d’aquesta posició també veu la gent com salta i, a més, l’ajuden a guiar-se els membres de la colla gegantera: «Visualment, amb la mà, em donen les indicacions necessàries per saber si he de voltar cap a la dreta, cap a l’esquerra, anar endavant o enrere».

Reconeix que els primers anys li va costar més, però a base de pràctica ara ja ho té per mà: «A mida que han passat els anys ja m’és molt més fàcil, i també agraeixo molt el suport de la colla». És un exemple més d’integració, d’inclusió. La Patum és de tothom. Abel Rodríguez l’ha viscut sempre des de dins. I no només com a geganter, ja que per exemple també ha fet d’acompanyant de ple, tal com recorda l’alcalde, Ivan Sànchez: «Jo feia de ple i ell era el meu acompanyant, i fèiem un bon salt de plens».