La festa infantil té un grup de nens i nenes "molt preparats"

Divendres de la setmana de Corpus és sinònim de la Patum dels infants. Els grans, que ja han tingut dos dies seguits de festa, tenen un dia de descans esperant el dissabte i el diumenge, dos plats forts. Aquest any, segons els responsables de la Patum de nens i joves, les expectatives són altes perquè els assajos previs han anat molt bé.

La Patum Infantil d’aquest divendres a les 5 de la tarda reuneix 150 nens i nenes s’han estat preparant des de fa dues setmanes per formar part de la festa berguedana. Enguany és un any de traspàs sense novetats, explica Sergi Montaner, president de la Patum Infantil. «L’any que ve hi haurà moltes novetats, el canvi dels caps dels nans serà un d’ells, però fins a l’any que ve no podem avançar res més», segons Montaner. Els infants han assajat les últimes setmanes. «Aquest any ha anat molt bé, els nens i nenes tenen molt nivell i des d’un principi que ja ho vam veure», assegura el president de la Patum Infantil.

El grup està a punt per portar la seva mostra a la plaça de Sant Pere, com fan els grans. Els assajos s’han fet a la piscina municipal i això comporta que molta gent s’apropi amb el cotxet perquè els nadons sentin per primera vegada què és la Patum. L’espai és ideal tant pels assajos com per accedir-hi amb els cotxets. La Patum és il·lusió i això ho transmeten els infants als assajos. «És molt bonic veure els nens arribar amb molta il·lusió i moltes ganes. Per a nosaltres és un privilegi gestionar aquesta il·lusió cap a la plaça». L’escola dels patumaires té aquest divendres el seu examen final a la plaça de Sant Pere.