L'alcalde de Manresa pateix una cremada a l'esquena a la Patum

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, és un enamorat de la Patum i dijous no va voler faltar a la primera Patum Completa. En va sortir, però, amb una cremada a l'esquena. En el primer salt de plens, Aloy va quedar encapsulat en un espai del qual no es va poder moure per la gentada i va notar una escalfor molt intensa provocada per la cua d'un ple

Va anar al punt d'atenció de Creu Roja on li van fer una primera cura i ahir va anar al CAP a Manresa, on haurà de tornar per fer-li seguiment de la cremada.