La Patum Infantil omple la plaça de Sant Pere de cares d'il·lusió

A les 5 de la tarda, primer repic del tabal. Efecte crida i la plaça va rebent infants i pares acompanyants. Les comparses dels més menuts omplen la plaça. Els xics també tenen el seu dia gran. Cares amb tanta o més il·lusió que les dels adults. La música de la Patum infantil de Berga comença i la plaça de Sant Pere salta al seu ritme. En pocs minuts ha quedat plena. Els més joves fan la seva Patum completa en horari de tarda.

Els petits també han tingut problemes per ballar a la plaça. Dijous a la nit, hi havia tanta gent a Berga que el Plens practicament no van poder girar durant el seu salt. Aquest divendres, ja als primers salts, l’organització ha demanat per megafonia en vàries ocasions que pares i familiars acompanyants deixessin lliue l’espai més proper a les comparses, que en divendres els protagonisme és per a persones de mirada innocent. «Els pares ja vau tenir Patum ahir (dijous), i avui és el dia dels nens, us convidem a que sortiu de la plaça», han demanat. L’èxit de la Patum també es trasllada al món infantil.

El temps ha acompanyat en l’arrancada de la festa, tot i que hi havia núvols amenaçadors. Finalment, la negror ha descarregat, però han estat unes gotes, només, després del primer salt de plens. Quatre gotes, una treva i a continuar saltant.

Durant tots els salts, s’han vist cares d’alegria i emoció als infants, que portaven (com els grans) un any esperant aquest moment tan especial. Els salts dels nans i dels gegants han estat els més emocionants i s’han sentit els càntics eufòrics dels patumaires més petits.

Els més grans han ajudat els mé menuts a vestir-se: lligar-se el mocador, cordar-se la camisa i posar-se el barret per preparar-se pel salt de plens. La plaça ha quedat tenyida de verd, negre i vermell, i mica en mica han anat pujant els plens a la plaça.

En acabar els salts de plens hi ha hagut forts aplaudiments i aclamacions al veure que tot ha anat bé. La Laia Ruiz i la Vet Solans han saltat el primer salt de plens: “ha anat molt bé, ja havíem saltat altres vegades i en teníem ganes”.