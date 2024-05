La Patum de Lluïment mirant al cel (i al balcó)

En curs la tercera Patum D.C. (Després de la Covid). Ahir dijous al migdia arrencava amb l’assistència del ministre de Sanitat d’aquell moment i ara el (probable) “pre-president” de la Generalitat. El (breu) i actual en funcions no ha vingut durant tot el seu mandat. Un cas inèdit des de Josep Tarradellas. Ahir va venir la consellera de feminismes, Tània Verge, a viure la seva última Patum. Al president formal encara li queda diumenge.

El socialista Illa ha debutat amb una sonora, però breu, xiulada per part dels presents, acompanyada de crits d’independència, els repics del rellotge de l’església i uns tocs de Tabal. Potser per afegir-se a la bronca popular o bé per callar-los i fer entrar els Turcs i Cavallets inicials. Només el Tabaler ho sap, instal·lat al seu balconet amb tota la seva família tal com és costum ancestral. El polític català del moment ha entomat la protesta mantenint-se dret i hieràtic tal com feia Joan Gaspart al Camp Nou. A més ha fet allò que en periodisme es coneix com 'un mut': no fer cap declaració. A preguntes del batlle ha respòs amb un escarit “molt bé”. Durant els Tirabols finals semblava mantenir un lleuger balanceig d’espatlles.

Aquests dies Berga és un teva meva entre tradicions atàviques i novetats. Aquest any en són moltes. L’estrena dels nous vestits dels gegants, obra del dissenyador Jordi Rafart, amb l’habitual divisió d’opinions entre carlins i liberals, les armilles per a sords i la primera parella homosexual d’administradors. Un dels dos, Roger Úbeda, explicava: «no hem rebut cap crítica directament, ho veiem com una cosa normal i en teníem moltes ganes». De fet, els hi ha arribat aquests dies una dosi de realitat social berguedana: «Alguns m’han criticat el fet que la meva parella no es d’aquí». Roger ho remata amb un: «la Patum ha d’evolucionar o bé es morirà».

La festa succeeix a la plaça de Sant Pere i als balcons. Accedir a alguns ja és qüestió de reservar i pagar. Dels temps que al municipal hi havia tricornis i bisbes vestits de bisbes hem passat a veure a l’actual titular de la diòcesi de Solsona al balcó d’un advocat local. A sobre d’una pancarta demanant la independència (ell no, que és d’Elx, la pancarta). Francesc Conesa, acompanyat pel nou rector de la ciutat ha fet fotos del ball de l’Àliga (a Solsona també fan ballar la seva) i se li ha escapat un badall furtiu mentre ballaven els gegants. L’home de Déu deu preferir el Misteri de la seva ciutat.

El primer salt de Lluïment s’ha acabat amb un regal. Un airet fresc alleugeria la calor estiuenca dels patumaries de la matinal. Als de la nit els hi anunciava una mullena segura (una espera de mitja hora va ser suficient per salvar la pluja) i el dubte per la Completa, que havia de començar com cada dijous de Corpus a dos quarts de deu en punt. A Berga tenen regidor meteoròleg. Aleix Serra va afinar el radar.