Persones sordes s'emocionen al rebre la música a través de vibracions

La Patum de Lluïment d’ahir al migdia va ser molt especial per a persones que, per primer cop, la van gaudir amb una motxilla dissenyada per transformar el so i la música en vibracions per a gent amb problemes auditius. Una de les usuàries de les motxilles vibratòries va ser Rosana Camprubí, una berguedana que no hi sent des dels 3 anys i que sempre ha viscut la Patum gràcies al fet que l’han acompanyada amb el moviment del cos.

Ahir, va poder sentir la música en vibracions i estava molt emocionada: «Ha estat brutal». Quan els turcs i cavallets van sortir a la plaça per fer rotllana, ella era a primera fila: «Saltar al ritme dels turcs i cavallets amb les vibracions de la música, ha estat com sentir la Patum. Una sensació nova i molt recomanable per a les persones sordes».

Una emoció que també expressava Marta Baliellas. «Estic molt contenta, ha estat una experiència molt enriquidora perquè he pogut viure una Patum molt més emotiva. Per exemple, amb el ball de l’àliga m’he emocionat molt», assenyalava.

Les motxilles vibratòries és una iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà per fer una festa més accessible a tots els públics. Rosa Genovès, tècnica d’Inclusió Social, en feia una valoració positiva: «Ha funcionat molt bé, la intenció és poder-ho repetir de cara a l’any que ve». Demà hi haurà motxilles vibratòries disponibles, de l’empresa EnBucle, als concerts de Barraques de Patum