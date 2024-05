Una repassada artística a la imatgeria de la Patum, i a saltar

La imatgeria de la Patum és viva. Als passacarrers i a la plaça, les comparses s’exposen a cops i a empentes i, per això, la restauradora Gemma Rodríguez està de guàrdia aquests dies per refer qualsevol desperfecte de les figures. És la persona que vetlla per l’estat de les comparses i que repara qualsevol desperfecte. Vindria a ser la metgessa de capçalera de la imatgeria. Ahir, havent dinat, va passar consulta a totes les figures.

Cops i rascades són les ferides que predominen. Les parts que més sobresurten de cada figura, els nassos dels nans o els barrets, són els elements que estan més exposats als cops.

Tot i que dijous, finalment, es van poder salvar de pluja, no es van escapar de la humitat. Una gran quantitat de vapor sortia enlairant-se plaça amunt provocada pel contrast de temperatures i del xàfec que havia caigut abans de començar. Això i la gent contribuïa que la imatgeria centenària, feta amb materials orgànics i de cartó pedra, es pogués fer malbé. I és que bona art de la imatgeria es comporta com una esponja, en les zones humitejades s’obren de nou aquelles esquerdes que ja han estat reparades i, en general, són molt més dèbils davant de possibles trompades.

Aquesta humitat que ha fet patir Gemma Rodríguez. Recorda que l’any passat, «tant la Geganta Vella com el Gegant Vell van quedar molt tocats». Segons Rodríguez, «tots els elements de metall van quedar oxidats i van patir alteracions que han costat molt de reparar». La restauradora destaca que la humitat ataca més «esquerdes, capes de preparació i capes pictòriques», fet que li fa qüestionar la falta d’un segon joc de figures que permeti preservar les originals. Així, no hi hauria una sobreexposició a les condicions meteorològiques adverses.

Ara, la doctora de les figures de la Patum, ha fet una revisió per buscar i examinar els danys que han patit a la Patum Completa de dijous. El handicap és disposar de molt poc temps i té moltes figures i elements per revisar. La restauradora comenta que el primer que s’ha de fer és tractar de buscar «si hi ha hagut un desperfecte greu, perquè després ja farà una repassada general». Per això, «és molt important la col·laboració dels caps de colla», ja que estan tota la Patum en contacte i informen dels danys que hagin pogut patir durant la nit.

Després dels salts de dijous a la nit, s’ha hagut d’intervenir en una corretja d’un casc dels turcs i cavallets, la guita grossa també ha passat per les seves mans, l’àliga, els nans i els gegants. «Per curar i posar-les a punt per al passacarrers d’avui i per a la Patum de Lluïment i Completa de demà, diumenge».

La intervenció se centra en l’estructura de cartó pedra, revisant l’interior de la peça, de la capa de preparació i de la pintura. Gemma Rodríguez fa una fixació per tal que no es desprenguin durant els salts i aguantin en cas d’humitat o altes temperatures i, finalment, realitza una reintegració pictòrica perquè visiblement quedin perfectes i no es notin les diferents rascades. Superat el pas pel taller, tornaran a sortir al carrer.