De saltar a la plaça a ser-ne espectador, les conseqüències d'un ictus

Després de 9 anys de no poder anar a la Patum a conseqüència d’un ictus que va patir el 2016, ahir el manresà Joan Rossinyol, de 56 anys, la va poder tornar a viure en directe. No pot saltar a la plaça, però va seguir la Patum de Lluïment des de l’empostissat ubicat les escales de la Berruga de la plaça Sant Pere per a persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda.

Joan Rossinyol és patumaire des de petit i estava emocionat: «El 2015 vaig viure la meva última Patum Completa al mig de la plaça, saltant i ballant al voltant de les comparses. El 2016 vaig tenir l’ictus i des de llavors no havia tornat a viure la Patum en directe». Ahir ho va fer gràcies a un amic que el va portar en cotxe fins a Berga i el va acompanyar, ja que no pot conduir per problemes de mobilitat en un braç i té dificultats per caminar. Són les seqüeles de l’ictus.

No pot saltar a la Patum, però ahir la va gaudir «des d’un lloc privilegiat i ample, sense les empentes de la plaça, on estàs estampit com una anxova», deia somrient i content, recordant que «des d’aquí a la Berruga vaig veure la primera Patum quan tenia 8 o 9 anys, amb la meva mare». Amb els primers repics del tabal ja tenia ganes de Patum, «amb l’olor de pólvora de les maces he entrat en sintonia» i «amb el ball de l’àliga no he pogut evitar les llàgrimes», comentava.