Els responsables de la Patum Infantil volen que s'avanci l'edat per saltar amb foc

L’Associació de la Patum Infantil continua lluitant perquè la llei del foc no sigui tan estricta i que els nens i nens a partir dels 9 anys puguin formar part ja de les Maces i de la Guita Xica. En aquests moments, la normativa impedeix que els menors d’11 anys puguin accedir a les comparses de foc (guites, maces i plens) i això redueix les possibilitats dels infants que en poden formar part, ja que els participants més grans de la Patum Infantil tenen uns 14 anys.

El president de l’entitat, Sergi Montaner, ha explicat que el repte és «seguir lluitant per rebaixar una mica l’edat per poder formar part de les comparses de foc», ja que «ara és a partir dels 11 anys i ens ho complica una mica. Volem que pugui ser a partir dels 9 anys per anar amb la guita xica i les maces».

S’ha mostrat optimista per aconseguir-ho de cara a l’any que ve: «S’està parlant des de l’Ajuntament amb la Generalitat, que són els que han de fer els passos per al canvi de normativa». Sergi Montaner feia aquestes declaracions aquest divendres, en la jornada de la Patum Infantil. Valorava molt positivament la implicació dels 150 nens i nenes que participen en les comparses, que tenen entre 4 i 14 anys.

Les ganes, la il·lusió i l’entusiasme es reflectien a les cares dels membres de les comparses i de tots els altres infants que saltaven a la plaça. Tant a la Patum de Lluïment del migdia com a la Patum Completa de la tarda l’afluència va ser molt alta. La Patum Infantil demostra que la festa berguedana té un bon planter: «És un honor que els nens i nenes vulguin participar en la festa i aprendre els passos a la Patum Infantil. Nosaltres intentem posarlos els sentiments a dintre, que és el més gratificant, així com el retorn que ens emportem, veure els seus somriures no té preu».